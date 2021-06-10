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以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

金門烈嶼岸際驚見3枚未爆彈 軍：60迫砲彈殘體

中央社 / 金門縣10日電

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天在烈嶼鄉金門大橋右側岸際發現3枚未爆彈，經軍方確定為「60迫砲彈殘體」，已將全數砲彈殘體帶回處置，後續銷毀。

金門岸巡隊表示，第三機動巡邏站人員上午在金門大橋右側岸際執行灘岸巡查時，在陸軍L54據點發現3枚未爆彈；為了避免民眾誤入或接觸，隨即進行周邊地區人員進出管制措施，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組到場處理。

岸巡同時派遣備勤人員對周邊岸際實施擴大搜索，未再發現其他疑似未爆彈。

岸巡隊副隊長刁子敬表示，3枚未爆彈經未爆彈處理小組場檢視為「60迫砲彈殘體」，已將全數砲彈殘體帶回處置，後續銷毀。

海巡署表示，金門地區特殊地理環境及歷史背景，民眾從事親海活動有時會陷入不安全環境；呼籲民眾如在岸際或海上發現危險物品，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即服務。

海巡署 金門大橋 陸軍

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