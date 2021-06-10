船員猝死停靠高雄港相驗 衛生局：另11人健康無虞

高雄市今天無新增新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土病例。但針對停靠高雄港外籍船員猝死，衛生局回應，這名印尼籍船員5月12日外海猝死，正在等待司法相驗，船上另外11人目前健康無虞。

針對印尼外籍船員在公海猝死，衛生局簡任技正潘炤穎下午表示，這名船員為印尼籍外籍漁工，現年26歲，漁船屬於萬那杜籍，曾於4月19日至5月11日停泊斐濟港，5月11日出港，6月7日到達高雄港外海，今天停泊高雄港49號碼頭，並報請船上有船員死亡。

潘炤穎表示，根據調查，這名船員107年8月6日就為船上船員，並於今年5月12日離開斐濟港後猝死。他指出，現在仍有許多地方有待司法相驗，疾管署人員已登船檢疫，並通報法醫採檢。另11名船員健康無虞，預定6月15日原船出港。

關於桃園確診個案10489疫調情形，潘炤穎說明，這名為40多歲男性，5月30日因公開車到高雄參與某公司維修，31日發病，6月1日返回北部後確診，擴大匡列公司、飯店等92名接觸者隔離或自主健康管理，目前匡列者快篩皆為陰性。

對於小港個案11253曾在口罩工廠，潘炤穎回應，因工廠共用廁所等公共場域，所以25人皆匡列居家隔離，第一波採檢皆為陰性，廠房人員作業皆有佩戴口罩，而現場成品及半成品也依「藥事法」保留庫存。