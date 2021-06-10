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男子不願配合TOCC調查還脫罩、咆哮 警消合力強制送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所，經實聯制登記、量測體溫，發現達37.1度，張男也表示身體不適，值班員警請救護人員全副武裝到場，張男卻突然脫口罩乾嘔、咳嗽，情緒激動不願配合TOCC，警消只能強制送醫，幸好醫院快篩與PCR檢測為陰性，員警後續依未戴口罩開舉發單。

據了解，24歲張姓男子昨天晚間8時許走進赤崁所，向員警表示要找人和解，不久突然反映心悸身體不適，員警一驚，請張男先到派出所外等候，並請救護人員到場，救護人員詢問TOCC及病史時，張男突然脫下口罩乾嘔、咳嗽，還跳上救護車，救護人員請張男先戴口罩，經完成防疫流程才能送醫。

張男卻情緒失控，跳下救護車還大吼大叫，之後朝赤崁東路方向步行離開，警消跟在張男後面，請張男先戴上口罩，但張男情緒激動不願配合，員警只好將他強制壓制，上銬後抬上擔架送醫治療，幸好經醫院快篩及PCR檢測結果皆為陰性，派出所事後也加強環境清消，依傳染病防治法開出未戴罩舉發單。

高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所表示身體不適，卻因不願配合TOCC遭強制送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所表示身體不適，卻因不願配合TOCC遭強制送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所表示身體不適，卻因不願配合TOCC遭強制送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所表示身體不適，卻因不願配合TOCC遭強制送醫。記者陳玫伶／翻攝

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