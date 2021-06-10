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男子不願配合TOCC調查還脫罩、咆哮 警消合力強制送醫
高雄市梓官區張姓男子昨天晚間自行到岡山警分局赤崁派出所，經實聯制登記、量測體溫，發現達37.1度，張男也表示身體不適，值班員警請救護人員全副武裝到場，張男卻突然脫口罩乾嘔、咳嗽，情緒激動不願配合TOCC，警消只能強制送醫，幸好醫院快篩與PCR檢測為陰性，員警後續依未戴口罩開舉發單。
據了解，24歲張姓男子昨天晚間8時許走進赤崁所，向員警表示要找人和解，不久突然反映心悸身體不適，員警一驚，請張男先到派出所外等候，並請救護人員到場，救護人員詢問TOCC及病史時，張男突然脫下口罩乾嘔、咳嗽，還跳上救護車，救護人員請張男先戴口罩，經完成防疫流程才能送醫。
張男卻情緒失控，跳下救護車還大吼大叫，之後朝赤崁東路方向步行離開，警消跟在張男後面，請張男先戴上口罩，但張男情緒激動不願配合，員警只好將他強制壓制，上銬後抬上擔架送醫治療，幸好經醫院快篩及PCR檢測結果皆為陰性，派出所事後也加強環境清消，依傳染病防治法開出未戴罩舉發單。
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