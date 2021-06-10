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民怨火燒車亡15天檢警未開死亡證明？警：遇輪休又假日

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

上月27日，台中市大雅區發生一起火燒車事故，張姓駕駛不幸身亡，由於死者炭化嚴重，家屬質疑檢警進行DNA身分鑑定，事發已過15日，「怎麼還沒開死亡證明書？」對此，台中市大雅警分局表示，送件恰逢鑑識小組人員輪休，又遇假日，昨已將相關資料寄給台中地檢署，檢察官資料確認無誤，即可開立死亡證明書。

台中市大雅區上月27日發生一起火燒車事件，警消到場撲滅火勢，張姓駕駛(60歲)已成焦屍，無生命跡象。為求慎重，警方將遺體進行DNA鑑定。

死者家屬投訴，事發已過15日，警方、檢察官的動作是否因防疫而疏忽原本該做好的職務？親人逝世家屬已經相當悲傷，沒想到一張死亡證明書也要讓家屬等的這麼煎熬。

台中市警察局刑事鑑識中心指出，因疫情關係，大雅分局以公文交換送驗，本局於5月31日收到張姓死者與其父DNA檢體，經鑑定結果，確認為親子關係，鑑定書已於6月2日發文給大雅分局。

至於，張姓死者的相驗鑑定資料為何會在大雅分局「閒置６天」？台中市警察局大雅分局表示，鑑識小組於3日收到資料，但恰逢警務員兩天輪休，又遇周休六日，隊員本周一才將公文呈上，經正副主管簽呈，昨天(9日)才寄件給台中地檢署。

大雅分局偵查隊隊長余俊燦指出，隊內主管若遇到休假，同仁就該直接將公文拿給隊長、副隊長持批，以免耽誤民眾等候時間。余強調，今天已主動聯繫家屬，並告知目前公文傳送進度，請家屬不要擔心。

台中地檢署表示，大雅警分局昨天才寄出相關資料，待檢察官收到資料並確認無誤後，會儘速通知家屬並開立死亡證明書。

台中市大雅區上月２７日發生火燒車事件，張姓駕駛不幸身亡，家屬質疑事發已過１５日，檢警為何還沒開出死亡證明書？圖／讀者提供
台中市大雅區上月２７日發生火燒車事件，張姓駕駛不幸身亡，家屬質疑事發已過１５日，檢警為何還沒開出死亡證明書？圖／讀者提供
台中市大雅區上月２７日發生火燒車事件，張姓駕駛不幸身亡，家屬質疑事發已過１５日，檢警為何還沒開出死亡證明書？圖／讀者提供
台中市大雅區上月２７日發生火燒車事件，張姓駕駛不幸身亡，家屬質疑事發已過１５日，檢警為何還沒開出死亡證明書？圖／讀者提供

台中市 檢察官 火燒車

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