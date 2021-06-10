聽新聞
test
0:00 / 0:00
同鄉勸戴口罩不聽反砍他2刀 桃園逃逸移工落網了
桃園市黎姓移工昨因同鄉阮姓男子勸告戴口罩，雙方起口角後黎竟持刀劃傷對方胸口、右臂，再從宿舍後門逃逸，今天中午警方循線找到黎男，由於傳聞他有發燒，先帶他去至醫院檢查，並依殺人未遂罪嫌函送法辦。
黎姓男子（33歲）與阮姓男子（27歲）是八德區某工廠宿舍的同房室友，也是越南同鄉，昨日18時許黎男返回工廠宿舍休息，阮男見他未戴口罩便出言相勸，沒想到黎不滿，雙方爆發口角衝突。
黎男一氣之下抄起手邊菜刀揮砍阮男，刀刃劃傷他右胸口、右手臂，分別造成5公分、7公分撕裂傷，案發後黎男從宿舍後門逃逸；阮男傷勢不重，意識清楚，送醫治療後無大礙。
轄區八德分局透過仲介公司循線找到黎男，並在今天中午帶他到案，由於有傳聞指黎男有發燒症狀，警方不敢大意，全員著防護圍裙、護目鏡送他至醫院檢查，是否染疫有待檢驗結果出爐，全案依殺人未遂罪嫌函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言