同鄉勸戴口罩不聽反砍他2刀 桃園逃逸移工落網了

桃園市黎姓移工昨因同鄉阮姓男子勸告戴口罩，雙方起口角後黎竟持刀劃傷對方胸口、右臂，再從宿舍後門逃逸，今天中午警方循線找到黎男，由於傳聞他有發燒，先帶他去至醫院檢查，並依殺人未遂罪嫌函送法辦。

黎姓男子（33歲）與阮姓男子（27歲）是八德區某工廠宿舍的同房室友，也是越南同鄉，昨日18時許黎男返回工廠宿舍休息，阮男見他未戴口罩便出言相勸，沒想到黎不滿，雙方爆發口角衝突。

黎男一氣之下抄起手邊菜刀揮砍阮男，刀刃劃傷他右胸口、右手臂，分別造成5公分、7公分撕裂傷，案發後黎男從宿舍後門逃逸；阮男傷勢不重，意識清楚，送醫治療後無大礙。