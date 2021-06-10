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同鄉勸戴口罩不聽反砍他2刀 桃園逃逸移工落網了

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市黎姓移工昨因同鄉阮姓男子勸告戴口罩，雙方起口角後黎竟持刀劃傷對方胸口、右臂，再從宿舍後門逃逸，今天中午警方循線找到黎男，由於傳聞他有發燒，先帶他去至醫院檢查，並依殺人未遂罪嫌函送法辦。

黎姓男子（33歲）與阮姓男子（27歲）是八德區某工廠宿舍的同房室友，也是越南同鄉，昨日18時許黎男返回工廠宿舍休息，阮男見他未戴口罩便出言相勸，沒想到黎不滿，雙方爆發口角衝突。

黎男一氣之下抄起手邊菜刀揮砍阮男，刀刃劃傷他右胸口、右手臂，分別造成5公分、7公分撕裂傷，案發後黎男從宿舍後門逃逸；阮男傷勢不重，意識清楚，送醫治療後無大礙。

轄區八德分局透過仲介公司循線找到黎男，並在今天中午帶他到案，由於有傳聞指黎男有發燒症狀，警方不敢大意，全員著防護圍裙、護目鏡送他至醫院檢查，是否染疫有待檢驗結果出爐，全案依殺人未遂罪嫌函送地檢署偵辦。

阮男胸口、手臂被劃傷，所幸並無大礙，意識清楚。記者楊湛華／翻攝
阮男胸口、手臂被劃傷，所幸並無大礙，意識清楚。記者楊湛華／翻攝
黎男持刀劃傷同鄉，現場血跡斑斑。記者楊湛華／翻攝
黎男持刀劃傷同鄉，現場血跡斑斑。記者楊湛華／翻攝
警方著防護圍裙、護目鏡送黎男（左）至醫院檢查。記者楊湛華／翻攝
警方著防護圍裙、護目鏡送黎男（左）至醫院檢查。記者楊湛華／翻攝

口罩 移工

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