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影／約妹揪男14人南屯重劃區開趴 警告發吃84萬罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

第四警分局上月底巡邏經過南屯區三民西路、東興路的重劃區時，發現十多名男女，分別開車、騎車到重劃區內聚集，十多人雖有戴口罩，但在現場嬉鬧，警方前往查處時，其中三、四人拒絕盤查，跑給警察追，但都被其他警網查獲，涉案人都辯稱，「只是無聊約在這邊聊天，這邊空曠，沒有染病問題」，但警方認為人數已違規，告發後送市府裁處，涉案14人恐吃上84萬罰單。

第四警分局南屯所表示，轄內的三民西路與東興路口的重劃區，入夜後人車罕至，往往是監視器拍攝不到的治安死角，都會安排警網加強巡邏，上月29日深夜11時許，巡佐張木森、警員王翊馨巡經該處時，發現有十多名年輕人、有男有女，在該處喧鬧、嘻笑，因此前往查處。

警方調查，現場有7男7女，年約20多歲，其中3、4人在警方盤查身分時，還跑給警察追，但警方馬上通知兩個警網攔查，逃跑的涉案人被攔下後，警詢問「為什麼要跑？」涉案人回說「看到警察會怕阿」，不過警方未在逃跑的涉案人身上查獲違禁品。

涉案的14人都異口同聲表示，只是無聊在該處聚會、聊天，都有戴口罩，而且重劃區很空曠，不會染疫風險。

不過警方根據蒐證畫面認為，涉案14人在室外聚集，已違反防疫規定，依傳染病防治法，函送市府認定裁處，依現行法規，違反群聚規定，可開罰6萬至30萬，若以6萬計算，現場14名年輕男女，恐吃上84萬罰單。

第四警分局南屯所長江松泳說，為協助防堵疫情破口，員警均全力以赴。對易群聚場所將加強巡邏，呼籲民眾時值全國疫情警戒期間，請務必共體時艱，切勿以身試法。

第四警分局上月29日深夜巡經南屯區三民西路、東興路的重劃區時，發現14名年輕男女違規群聚，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局上月29日深夜巡經南屯區三民西路、東興路的重劃區時，發現14名年輕男女違規群聚，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局上月29日深夜巡經南屯區三民西路、東興路的重劃區時，發現14名年輕男女違規群聚，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
第四警分局上月29日深夜巡經南屯區三民西路、東興路的重劃區時，發現14名年輕男女違規群聚，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

重劃區 警察 疫情

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