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台中公園日月湖發現男浮屍 身分由警方釐清中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中公園日月湖在今天中午時，有民眾發現湖中有一具浮屍，經消防人員打撈上岸後，確認已明顯死亡，死者是男性、年約50多歲，身穿黃色上衣、黑色西裝褲、沒有穿鞋，身上也無錢包或相關證件，第二警分局已派鑑識小組前往採證，並調閱監視器釐清案發經過。

台中市消防局勤指中心在今天中午12時許獲報，台中公園日月湖有一具浮屍，經中區、大誠消防分隊派遣12名人力後，打撈上岸，確認浮屍是男性，年約50至60歲，已明顯死亡，光頭、身穿黃色上衣、黑色西裝褲，赤腳沒有穿鞋，岸邊有一雙拖鞋，警方尚未確是否為死者所有。

第二警分局表示，鑑識小組已到場採證，目前正在調閱監視器，釐清案發經過，因目前正值疫情期間，也要求偵辦人員需做好相關的防疫工作，另外因死者身分不明，尚無法確認是否是居家檢疫或確診對象，全案也將報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。圖／讀者提供
台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。圖／讀者提供
台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，消防局派遣12名人力打撈上岸，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。記者陳宏睿／翻攝
台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，消防局派遣12名人力打撈上岸，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。記者陳宏睿／翻攝
台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，消防局派遣12名人力打撈上岸，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。記者陳宏睿／翻攝
台中公園日月湖今天中午出現一具男屍，消防局派遣12名人力打撈上岸，警方正在調閱監視器，釐清死者身分。記者陳宏睿／翻攝

監視器 西裝

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