獨／食藥署科長左轉遭貨車撞死 同事深感惋惜

衛福部食藥署中區管理中心陳姓科長，1日騎機車行經南屯區向心南路欲左轉永春東路時，疑視線遭前方車輛遮蔽，左轉後，遇到對向直行的園藝公司貨車閃避不及，陳被撞飛倒地，警、消到場時，陳已無生命跡象，送醫不治，同仁深感惋惜。

據查，陳姓男子（50歲）是擔任衛福部食藥署中區管理中心的科長職位，1日上午8時許他騎機車上班途中，沿南屯區向心南路要左轉永春東路時，左轉時前方有車輛遮蔽視線，陳直接左轉後，行駛在對向車道、駕駛園藝公司貨車的林姓男子（61歲）煞車不及，直接撞飛陳，陳摔落在地面，安全帽滿是鮮血，機車被卡在車頭底下。

林姓男子肇事後，趕緊下車察看陳的傷勢，並通報警方，而乘客也很熟練的到貨斗拿出交通錐，在案發現場擺放，過程全被行經該處的用路人行車記錄器拍下。警、消到場時，陳已無生命跡象，經送醫後，仍在4日深夜宣告不治。

第四警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組分析，全案已依過失致死罪，將肇事的林依法函辦。