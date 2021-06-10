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獨／食藥署科長左轉遭貨車撞死 同事深感惋惜
衛福部食藥署中區管理中心陳姓科長，1日騎機車行經南屯區向心南路欲左轉永春東路時，疑視線遭前方車輛遮蔽，左轉後，遇到對向直行的園藝公司貨車閃避不及，陳被撞飛倒地，警、消到場時，陳已無生命跡象，送醫不治，同仁深感惋惜。
據查，陳姓男子（50歲）是擔任衛福部食藥署中區管理中心的科長職位，1日上午8時許他騎機車上班途中，沿南屯區向心南路要左轉永春東路時，左轉時前方有車輛遮蔽視線，陳直接左轉後，行駛在對向車道、駕駛園藝公司貨車的林姓男子（61歲）煞車不及，直接撞飛陳，陳摔落在地面，安全帽滿是鮮血，機車被卡在車頭底下。
林姓男子肇事後，趕緊下車察看陳的傷勢，並通報警方，而乘客也很熟練的到貨斗拿出交通錐，在案發現場擺放，過程全被行經該處的用路人行車記錄器拍下。警、消到場時，陳已無生命跡象，經送醫後，仍在4日深夜宣告不治。
第四警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組分析，全案已依過失致死罪，將肇事的林依法函辦。
與陳共事十多年的同事說，得知消息後，同事都很惋惜，陳是非常好的人，工作十分認真，不論是長官、部屬都很肯定，沒想到卻發生交通事故，消息傳出，大家都很難過，陳是家裡的經濟支柱，還有小孩在念國中，發生意外後，同事都有向陳家人表達關心，也有再對署內同仁進行交通宣導，希望同事通行，多注意安全。
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