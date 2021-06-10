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健身房業者爆營業稱線上教學 南市：是否合法再問中央

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚疑擅自營業，燈火通明，警方上門巡查發現室內有7人，業者堅稱否認營業，說明只是店內裝修、教練視訊教學，警方認為不足採信，7人群聚事證明確，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，將面臨最低42萬元處分。市府表示，健身房屬應關閉的休閒娛樂場，即使改為線上消費型態，也須維持室內人數規定，至於屬於應關閉的場所改作線上教學，是否合法要再詢問中央。

據了解，警方昨晚6時多發現，該健身俱樂部1、2樓燈光全亮，室內3人是工作人員、4名是教練，認為業者已違反當前防疫「室內5人以上、室外10人以上」聚會禁令，業者則否認稱，店內在裝修，沒在營業，且教練只是視訊教學，警方認定違反上述規定，依法告發，最低將面臨42萬元，全案由衛生局進一步認定。

台南市長黃偉哲表示，受疫情影響，許多商業行為都無法實體營業，改為線上消費，但仍須保持室內人數規定。衛生局表示，健身房屬應關閉休閒娛樂場，禁止任何人在內從事相關業務、消費或其他聚會行為，因大門未關閉，會再釐清是否營業，針對現在已規定禁止室內5人以上的聚會，每人裁罰6萬元；至於健身中心改線上教學，避免群聚達防疫目的及兼顧生計，是否符合規定，將再向中央請示。

知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚經警方查獲疑擅自營業，業者否認，警最後依法告發。圖／讀者提供
知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚經警方查獲疑擅自營業，業者否認，警最後依法告發。圖／讀者提供

衛生局 健身 疫情

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