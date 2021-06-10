健身房業者爆營業稱線上教學 南市：是否合法再問中央

知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚疑擅自營業，燈火通明，警方上門巡查發現室內有7人，業者堅稱否認營業，說明只是店內裝修、教練視訊教學，警方認為不足採信，7人群聚事證明確，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，將面臨最低42萬元處分。市府表示，健身房屬應關閉的休閒娛樂場，即使改為線上消費型態，也須維持室內人數規定，至於屬於應關閉的場所改作線上教學，是否合法要再詢問中央。

據了解，警方昨晚6時多發現，該健身俱樂部1、2樓燈光全亮，室內3人是工作人員、4名是教練，認為業者已違反當前防疫「室內5人以上、室外10人以上」聚會禁令，業者則否認稱，店內在裝修，沒在營業，且教練只是視訊教學，警方認定違反上述規定，依法告發，最低將面臨42萬元，全案由衛生局進一步認定。