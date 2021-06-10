台南World Gym爆營業恐挨罰 教授質疑市府取締太誇張
知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚疑擅自營業，經警方查獲，警將員工及教練7人依違犯傳染病防治法函送衛生局裁罰，面臨最低42萬元處分。國立台南藝術大學助理教授吳永毅上午認為，如此取締太誇張，政府為防疫不需將八大行業、移工汙名化。
投入工運多年的吳永毅在臉書指出，警方查獲三名工作人員、四名教練，教練在作視訊教學，這明顯沒有營業，是維持上班而已，三級管制本來就沒有停止上班。不然按此標準，媒體中心也超過五人，要罰30萬。
他質疑，台南市政府沒有能力上緊醫院這些關鍵的場所的防疫發條（昨天我已經po臉書，哪裡有近百人無社交距離群聚），光搞些小題大作的鐵腕秀。從發賞金獵南下返鄉人就是，有多少每天從雙北、新竹、苗栗來南科的人，怎麼不獵？(他可能會說那都是到嘉義高鐵站，不是台南的管區。)
吳永毅表示，這個取締全朕實在太誇張，不需把八大行業污名化（陳時中都說了，歧視外勞不利於作好防疫）來意識形態防疫，視訊教育作體能訓練根本應該鼓勵才對。有種就宣佈台南市要升四級，嗆嗆中央啊。
警方表示，業者已違反當前防疫「室內5人以上、室外10人以上」聚會禁令，雖業者否認稱，店內在裝修，沒在營業，教練只是視訊教學，警方是依法告發，全案由衛生局進一步認定。
台南市政府偉生局近午回應，有關健身房屬應關閉休閒娛樂場，禁止任何人在內從事相關業務、消費或其他聚會行為。因大門未關閉，會再釐清是否營業，如未營業，因屬不可營業場所，禁止室內5人以上聚會，每人裁罰6萬元。健身中心改線上教學，避免群聚達防疫目的及兼顧生計，是否符合規定，將再向中央請示。
「World Gym健身俱樂部」台南新營店，原為新營全朕保齡球館，在地方經營近30年去年黯然關門，業者還將店內30年前卡拉ok錄影帶捐給南藝大用於教學、研究用途，在地方留下佳話。
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