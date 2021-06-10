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影片曝光！轎車疑轉彎失控 先撞電桿再撞公車站牌駕駛身亡
藍姓男子今日深夜開著BMW轎車載兩名友人，行經台中市石岡區豐勢路，疑因轉彎車速過快，失控撞上路旁公車站牌與電線桿，零件噴飛滿地，藍男因車體變形受困車內，消防人員花了2小時才救出駕駛，救出時已無生命徵象，送醫後搶救傷重不治，肇事原因待警方進一步調查。
今日深夜0時3分，台中市消防局接獲通報，指石岡區豐勢路發生車禍，消防人員獲報趕抵現場，發現為自小客車自撞，車內有3人受傷，其中2名已自行脫困，1人受困於駕駛座，雙腿卡在車內動彈不得，右大腿還有穿刺傷。
消防人員立即使用油壓剪破壞車體，並利用撐開器撐開車頂，試圖增加救援空間，由於撞擊點疑為駕駛座，導致駕駛座嚴重扭曲變形，使脫困更為困難，搶救過程中，駕駛意識逐漸模糊不清，救出時已經無生命徵象，最後送醫急救仍宣告不治。
警方調查，藍姓駕駛(31歲)駕駛轎車沿石岡區豐勢路往豐原方向行駛，疑因轉彎失控打滑，先撞擊路邊電桿，再撞斷公車站牌，因撞擊力道強烈，整輛車旋轉180度，車頭毀損嚴重，駕駛藍男受困車中，經搶救不治；坐在副駕駛座的林姓乘客(29歲)及後座的吳姓乘客(34歲)均輕傷送醫。駕駛未酒駕，詳細肇事原因需進一步調查釐清。
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