假送口罩真騙個資 玉里警宣導看到這電話號碼別上當

最近有民眾接到信函，稱要免費提供每戶一盒口罩，還留下「里鄰服務電話」要民眾回撥登記，警方證實這是詐騙個資的手法，花蓮玉里警分局近日到商家宣導，提醒民眾提高警覺，不要被騙了。

玉里分局表示，近日國內有許多民眾，收到這張寄來的詐騙傳單，內容稱「為了回饋鄉里並共同防疫，本區鄉親每戶提供口罩1盒」，許多民眾信以為真，撥打傳單上的電話號碼0901032728，其實已經造成個案外洩。

玉里警分局，目前轄區內還沒收到民眾被以口罩回饋名義行的詐騙案件，且傳單上的號碼也已被警政署165專線停話，但為杜絕不法集團利用防疫期間行騙，玉里警分局結合防疫勤務，近日準備宣傳單到商家宣導。