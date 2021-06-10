飛來橫禍！高雄晴天無雨路樹卻倒塌 砸中停紅燈轎車

高雄苓雅區四維二路與和平路口昨下午發生路樹倒塌，當時正好有兩輛轎車在旁停等紅燈，倒塌路樹正巧擊中一輛紅色轎車，所幸車輛僅鈑金凹陷，吳姓女駕駛未受傷。苓雅分局民權路派出所獲報後，派員疏導交通，順利在事發1小時候排除路障。

倒塌路樹位在和平一路安全島上，昨下午4時30分許卻突然應聲而倒，橫躺在和平一路上，造成雙向交通受阻，當時正巧有兩輛轎車在旁等待紅燈，其中吳姓駕駛的紅色轎車，當場被樹幹砸中，吳女一度受困車內動彈不得。

警方獲報後出動交通快打，通報高雄市政府養工處協助，順利協助受困的吳女脫困，脫離車輛瞬間直言自己「命大！還好沒有受傷」，至於另輛等紅燈的轎車則未受損，倒塌路樹最後順利在5時許完成排除，恢復雙向交通。