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飛來橫禍！高雄晴天無雨路樹卻倒塌 砸中停紅燈轎車

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄苓雅區四維二路與和平路口昨下午發生路樹倒塌，當時正好有兩輛轎車在旁停等紅燈，倒塌路樹正巧擊中一輛紅色轎車，所幸車輛僅鈑金凹陷，吳姓女駕駛未受傷。苓雅分局民權路派出所獲報後，派員疏導交通，順利在事發1小時候排除路障。

倒塌路樹位在和平一路安全島上，昨下午4時30分許卻突然應聲而倒，橫躺在和平一路上，造成雙向交通受阻，當時正巧有兩輛轎車在旁等待紅燈，其中吳姓駕駛的紅色轎車，當場被樹幹砸中，吳女一度受困車內動彈不得。

警方獲報後出動交通快打，通報高雄市政府養工處協助，順利協助受困的吳女脫困，脫離車輛瞬間直言自己「命大！還好沒有受傷」，至於另輛等紅燈的轎車則未受損，倒塌路樹最後順利在5時許完成排除，恢復雙向交通。

路樹也擊中停放於路旁停車格內的另一部自小客車，所幸車內沒人，車損狀況目前待估中。高雄市7日曾降下豪大雨，造成8件路樹倒塌，昨天這起意外是否與豪雨有關，正由養工處人員調查。

被倒塌的路樹擊中兩部轎車，所幸僅吳姓女子的轎車出現鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供
被倒塌的路樹擊中兩部轎車，所幸僅吳姓女子的轎車出現鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷，市府獲報後派員前往排除障礙。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷，市府獲報後派員前往排除障礙。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供
吳姓女子駕駛的轎車，被倒塌的路樹擊中，所幸僅鈑金凹陷，人未受傷。圖／讀者提供

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