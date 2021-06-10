漁船擱淺東海岸1船員受困 海巡和消防急救援
台東縣新港籍漁船清晨失去動力擱淺岸邊，因大浪拍打船身劇烈搖晃，洪姓船員受傷無法脫困，海巡和消防人員趕往救援，將他送醫治療。
海巡署東部分署第一三岸巡隊今天表示，清晨4時56分第十巡防區指揮部118服務專線，接獲民眾通報，於台東縣成功鎮小馬海灘距岸約300公尺處有漁船疑似擱淺，請求協助救援，海巡及警消緊急派員前往。
第一三岸巡隊表示，海巡人員抵達現場後發現成功鎮新港漁港籍「新晟」號漁船，失去動力遭浪拍打至岸際擱淺，船上有洪姓船員待援，立即協同警消以架設長梯方式登船救援，經過1小時順利將洪姓船員救援上岸，初步檢視洪員意識清楚，惟頭部有輕微擦傷，後續由消防單位送往衛福部台東醫院成功分院治療。
第一三岸巡隊表示，目前為退潮時期無法以船筏拖帶方式使「新」船脫困且周遭無發現漏油情事，後續將由家屬協調怪手、板車等機具吊掛回新港漁港。
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