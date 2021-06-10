LINE群傳水湳市場是「染疫市場」六旬婦遭警假消息送辦

台中市水湳市場攤商管委會曾姓主委在上月底時，發現在通訊軟體傳送水湳市場為「染疫市場」的訊息，曾報警處理，警方報警淺查關指揮後，認為水湳市場當時僅有確診案例的足跡，但沒有市場攤商染疫，也無群聚案件，稱水湳市場為染疫市場不符事實，因此循線聯絡傳送訊息的郭姓婦人到案，郭婦辯稱是家人傳來，她才轉到群組裡，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送台中地檢署偵辦。

台中市水湳市場攤販管委會曾姓主委，在上月31日上午11時許，向第六警分局報案，曾指通訊軟體LINE群組內，有人傳送「台中目前染疫市場請大家小心」，並羅列了十多個台中市的傳統市場，水湳市場也包含其中，但主委認為，水湳市場並無攤商染疫，也無群聚狀況，該訊息恐引發市民恐慌。

台中市第六警恩局報請台中地檢署檢察官黃芝瑋指揮，並向衛生局確認，水湳市場雖然是市府經疫調後所公布的確診個案足跡，但已由環保局完成消毒，水湳市場內目前並無群聚事件發生，稱其為「染疫市場」不符事實，警方認為散布訊息的人，已涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

警方循線查出在群組散布訊息的郭姓婦人（69歲）到案說明。郭婦辯稱，家人轉來訊息，所以就轉到群組裡，提供資訊給其他網友，以為訊息是真的。全案警詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送台中地檢署偵辦。