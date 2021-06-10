女逛書店見LV長夾秒撿侵占....是仿的還遭判罰1萬元

李姓女子去年9月13日下午在新竹一間書局，發現江姓女子不慎將裝有現金3500元、振興券2500元的長型皮夾掉在地上，且皮夾上印有「LV」字母，便左顧右盼，飛快將皮夾撿起並與男友會合，2人未購物就離開書局，事後撿到的皮夾「LV」字母不但是仿的，僅價值800元，李還遭新竹地院法官依侵占遺失物罪判罰1萬元。

經查，去年9月13日，李女在書局結帳櫃檯旁的貨架後方，發現江女不慎遺落價值800元的仿「LV」字母長形皮夾（內有現金3500元、振興券2500元、信用卡等），便左顧右盼張望，隨後彎腰秒檢該皮夾，便趕緊與男友會合離開現場，事後江發現皮夾遺失向警方報案，警方調閱路口與書局監視器，循線查獲李。

李女辯稱，皮夾是她的手沒拿好才導致掉落，當時身邊還有一名孩童提醒她皮夾掉了，且該皮夾與李女的花紋不同。但李女的供詞與監視器畫面中現場前況不符，法官並不採信。