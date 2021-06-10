快訊

大邱有批很讚的疫苗？ 南韓「水貨輝瑞詐騙事件」

文大生5月30日搭星宇航返澳門今確診 在台室友日前也染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄經紀公司內查獲5男女群聚 辯經營泰國蝦生意

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚，雖然其中一名黃姓男子辯稱是在經營泰國蝦生意，陳姓、吳姓女子是取貨客人，但警方不採信，蒐證後依傳染病防治法送衛生局裁處。

警方表示，新興分局五福二路派出所前天晚上11點多時，接獲民眾檢舉，指在忠孝一路上某大樓內有人群聚。

當五福所警組前往探查時，發現大樓內有1男4女群聚，且該地點為某經紀公司，在內的5人分別是黃男（33歲）、劉女（27歲）、謝女（28歲）、陳女（27歲）、吳女（22歲），5人皆有戴口罩。

雖然這間經紀公司已因疫情關係停止營業，但黃男仍辯稱是在內經營泰國蝦訂單買賣，劉、謝都是員工，另外2名陳女、吳女都是來取貨的客人。

不過警方到場探查，認為5人在內群聚多時，明顯與黃男說法有出入，仍依傳染病防治法第37條規定，蒐證後函送衛生局裁處。

新興分局長戴台捷表示，目前為全國防疫警戒第三級期間，為防堵疫情破口，會針對室內群聚者，嚴格取締，針對各娛樂高風險場所、旅宿業等，警方也會加強稽查有無不法情形，以防有類似台北茶室的群聚感染發生。

防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚。記者邱奕能／翻攝
防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚。記者邱奕能／翻攝
防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚。記者邱奕能／翻攝
防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚。記者邱奕能／翻攝

衛生局 疫情

延伸閱讀

科技園區設篩檢站那漁工呢？高雄海洋局：入境前已篩過

高雄獲6800劑莫德納 擬12日接種完畢

電信三雄挺高雄防疫 中華電信、台哥大、遠傳OTT平台免費看

保接種公平性！高雄75歲以上老人從最高年齡層開始接種

相關新聞

知名健身連鎖店爆營業…業者否認 警送辦7人恐罰42萬

知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚疑擅自營業，警方獲報趕至，果然室內燈火通明，發現室內共有7人，業者堅...

她撥打1922稱疑染疫找消防送醫 還喊「SOP都是錯的」

高雄一名年約30多歲的張姓女子今凌晨因身體不適，自行撥打1922免付費傳染病諮詢專線，不過當消防救護員趕到現場時，張因想...

疫情期間仍打架！北市男子疑20萬賣車糾紛戶外遭痛毆

台北市松山區昨晚發生打架事件，李姓男子從事賣車業務，日前賣一台進口車給陳姓男子，該車疑產權問題，陳不滿李未告知，便將李約...

34歲男和55歲女「人與人連結」 歸仁警查獲半套性交易

全國疫情嚴峻，仍有人忍不住「人與人的連結」，55歲蔡姓女子昨天涉嫌和34歲許姓男子在台南市仁德區一家旅社進行半套性交易被...

LINE群傳水湳市場是「染疫市場」六旬婦遭警假消息送辦

台中市水湳市場攤商管委會曾姓主委在上月底時，發現在通訊軟體傳送水湳市場為「染疫市場」的訊息，曾報警處理，警方報警淺查關指...

女逛書店見LV長夾秒撿侵占....是仿的還遭判罰1萬元

李姓女子去年9月13日下午在新竹一間書局，發現江姓女子不慎將裝有現金3500元、振興券2500元的長型皮夾掉在地上，且皮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。