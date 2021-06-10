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高雄經紀公司內查獲5男女群聚 辯經營泰國蝦生意
防疫期間群聚還是層出不窮！高雄市警察局新興分局前天晚上11點，發現忠孝一路上某大樓有5名男女群聚，雖然其中一名黃姓男子辯稱是在經營泰國蝦生意，陳姓、吳姓女子是取貨客人，但警方不採信，蒐證後依傳染病防治法送衛生局裁處。
警方表示，新興分局五福二路派出所前天晚上11點多時，接獲民眾檢舉，指在忠孝一路上某大樓內有人群聚。
當五福所警組前往探查時，發現大樓內有1男4女群聚，且該地點為某經紀公司，在內的5人分別是黃男（33歲）、劉女（27歲）、謝女（28歲）、陳女（27歲）、吳女（22歲），5人皆有戴口罩。
雖然這間經紀公司已因疫情關係停止營業，但黃男仍辯稱是在內經營泰國蝦訂單買賣，劉、謝都是員工，另外2名陳女、吳女都是來取貨的客人。
不過警方到場探查，認為5人在內群聚多時，明顯與黃男說法有出入，仍依傳染病防治法第37條規定，蒐證後函送衛生局裁處。
新興分局長戴台捷表示，目前為全國防疫警戒第三級期間，為防堵疫情破口，會針對室內群聚者，嚴格取締，針對各娛樂高風險場所、旅宿業等，警方也會加強稽查有無不法情形，以防有類似台北茶室的群聚感染發生。
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