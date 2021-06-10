男駕車載2友疑失控撞電桿 駕駛受困車內2小時「意識漸模糊」傷重不治

台中市石岡區豐勢路昨日深夜發生死亡車禍，藍姓男子開著BMW轎車載兩名友人前往潭子途中，疑因車速過快，失控撞上路邊公車站牌與電線桿，藍姓駕駛因車體嚴重變形受困車內，消防人員花了2小時才救出駕駛，但救出時已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治，肇事原因待警方進一步調查。

昨日清晨0時03分，台中市消防局接獲通報，指石岡區豐勢路發生車禍，消防獲報後趕抵現場，發現為自小客車自撞，車內有3人受傷，其中2名已自行脫困，皆輕傷送醫，1人受困於駕駛座內。