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男駕車載2友疑失控撞電桿 駕駛受困車內2小時「意識漸模糊」傷重不治

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市石岡區豐勢路昨日深夜發生死亡車禍，藍姓男子開著BMW轎車載兩名友人前往潭子途中，疑因車速過快，失控撞上路邊公車站牌與電線桿，藍姓駕駛因車體嚴重變形受困車內，消防人員花了2小時才救出駕駛，但救出時已無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治，肇事原因待警方進一步調查。

昨日清晨0時03分，台中市消防局接獲通報，指石岡區豐勢路發生車禍，消防獲報後趕抵現場，發現為自小客車自撞，車內有3人受傷，其中2名已自行脫困，皆輕傷送醫，1人受困於駕駛座內。

消防人員使用油壓剪等器具破壞車體，由於撞擊點疑為駕駛座，導致駕駛座嚴重變形，搶救過程中，駕駛意識逐漸模糊不清，救出時已經無生命徵象，最後送醫急救仍宣告不治。肇事原因待警方進一步調查。

台中市石岡區豐勢路昨日深夜發生死亡車禍，造成2輕傷1死亡。圖／台中市消防局提供
台中市石岡區豐勢路昨日深夜發生死亡車禍，造成2輕傷1死亡。圖／台中市消防局提供

車禍 台中市

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