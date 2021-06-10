知名健身連鎖店爆營業…業者否認 警送辦7人恐罰42萬

知名的「World Gym健身俱樂部」台南新營店昨晚疑擅自營業，警方獲報趕至，果然室內燈火通明，發現室內共有7人，業者堅稱否認營業情事，說明只是店內裝修，警方認為不足採信，將7人依違犯傳染病防治法函送衛生局裁罰，將面臨最低42萬元處分。

新營警分局中山路派出所是昨晚6點多巡邏經過離分局約300公尺外的新營區中山路上「World Gym健身俱樂部」台南新營店時，發現1、2樓燈光全亮，警方入內查察，發現共有7人，經查，當中3人是工作人員，4名是教練，警方認為業者已經違反當前防疫「室內5人以上、室外10人以上」聚會禁令，業者則否認稱，店內在裝修，沒在營業，且教練只是視訊教學，警方認定違反上述規定，依法告發，最低將面臨42萬元，全案由衛生局進一步認定。