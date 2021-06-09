凌晨酒後無聊 兩男竟到社區籃球場燃燒枯木

基隆市信義區一處社區公園的籃球場旁，出現燃燒過的竹掃把、雨傘等物品，球框籃網也有燒灼痕跡。當地民眾懷疑是不是因為防疫，禁止打籃球招致有人洩憤。警方晚間找到涉嫌點火的斐姓、陳姓男子，兩人說酒後無聊才點火，偵詢後送交檢方偵辦。

基隆警二分局今天上午9點多接獲信義區孝忠里長林崇道報案，指籃球場遭人破壞，有人在地板點火燃燒竹掃把等物品，造成地板髒汙受損。

防疫3級警戒期間，籃球場禁止打球，有人猜測是不是想打球的人以此洩憤。球場照明設備晚上10點以後關閉，也有人猜測是不是有人要打球，覺得太暗，才會燃燒掃把、 雨傘充當晚明。

警二分局深澳坑派出所員警調閱周邊地區監視器畫面，發現今天凌晨有2名男子騎車在附近出入，依據車牌查出涉案的斐姓、陳姓男子身分，晚間帶回偵詢。兩人坦承引火燃燒枯木等物品，並說只是無聊，沒有特別用意，不知觸法。