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凌晨酒後無聊 兩男竟到社區籃球場燃燒枯木

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市信義區一處社區公園的籃球場旁，出現燃燒過的竹掃把、雨傘等物品，球框籃網也有燒灼痕跡。當地民眾懷疑是不是因為防疫，禁止打籃球招致有人洩憤。警方晚間找到涉嫌點火的斐姓、陳姓男子，兩人說酒後無聊才點火，偵詢後送交檢方偵辦。

基隆警二分局今天上午9點多接獲信義區孝忠里長林崇道報案，指籃球場遭人破壞，有人在地板點火燃燒竹掃把等物品，造成地板髒汙受損。

防疫3級警戒期間，籃球場禁止打球，有人猜測是不是想打球的人以此洩憤。球場照明設備晚上10點以後關閉，也有人猜測是不是有人要打球，覺得太暗，才會燃燒掃把、 雨傘充當晚明。

警二分局深澳坑派出所員警調閱周邊地區監視器畫面，發現今天凌晨有2名男子騎車在附近出入，依據車牌查出涉案的斐姓、陳姓男子身分，晚間帶回偵詢。兩人坦承引火燃燒枯木等物品，並說只是無聊，沒有特別用意，不知觸法。

市議員韓世昱說，疫情爆發前，到籃球場打球或鄰近地區活動的人很多，建議警方加裝監視器，除有嚇阻效果，一旦發生狀況也有助釐清事實。

基隆市斐姓、陳姓男子在基隆市信義區一處社區籃球場旁，涉嫌點火燒燒竹掃把等物品，晚間被帶回警局偵詢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市斐姓、陳姓男子在基隆市信義區一處社區籃球場旁，涉嫌點火燒燒竹掃把等物品，晚間被帶回警局偵詢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區一處社區籃球場旁，有人集中竹掃把、雨傘後點火燃燒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信義區一處社區籃球場旁，有人集中竹掃把、雨傘後點火燃燒。記者邱瑞杰／攝影

監視器 基隆 疫情

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