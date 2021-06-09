又是酒駕肇禍！金門女駕駛自撞路燈側翻 警消馳速救援

又是酒駕肇禍！金門一名孟姓女駕駛在今日下午開著一部紅色自小客車，沿著西海路往水頭方向行駛，疑因酒駕自撞路旁路燈桿，導致車輛側翻，路燈桿折斷壓在車身上，經消防分隊即時出動，將孟女救出送醫救護，警方到場進行酒測，發現孟女酒測值達0.93 mg/L，已超過標準值，全案由金城分局調查偵辦。

金門縣消防局救災救護指揮中心表示，在今日下午15時27分接獲民眾報案，指稱位於金城鎮西海路三段22巷61號前方發生自小客車衝撞路燈翻覆，有人員受困車內急需救援。指揮中心立即派遣金城分隊11、71、92車前往搶救，由小隊長李錫安擔任初期指揮官，小隊長蔡承霖率8名隊員隊員前往搶救，大隊長陳國瑋於接獲通報後亦立即趕到現場指揮救援工作。

金城分隊車組到達現場後，發現自小客車不明原因衝撞路燈後翻覆，駕駛受困車內，側翻車輛處於不穩定狀態，李錫安立即指揮所屬使用Wedge墊塊進行車輛支撐穩固車體，救護人員立即詢問並安撫傷者情緒，隨後由小隊長蔡承霖、隊員王俊惟使用敲棒進行前擋玻璃破壞，在將玻璃破壞移除後進行邊角保護，隨後救助人員進入車內調整傷者身體角度後，立即由隊員協力合作一起將傷者救出，所幸孟女生命徵象固定，立即將傷者送往金門醫院。

警方也呼籲，酒後駕車危害道路交通安全至鉅，是社會無法容忍，也是警方重點執法項目，但仍有少數駕駛人心存僥倖，害人害己，將持續加強酒後駕車取締，維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康