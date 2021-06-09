快訊

台積電要多配股息了 每股配息增至2.75元

壹電視攝影死後確診 內湖警分局23人PCR檢測全陰

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區壹電視公司劉姓攝影師，7日早上被人發現陳屍在公司廁所，昨晚經檢測後確診；轄區內的內湖警分局收到消息後，即時清查與該個案有相關接觸的警員，共23員，稍早PCR檢測出爐，全部均為陰性。

警方獲報後，依SOP穿隔離衣後趕抵，初步勘驗無外力介入，也非自殺，並通知劉男家屬到場。

劉男家屬稱他上周都在家辦公，6日晚上才進公司上班，平時就常常酗酒，在家也會喝，勸就醫但他不聽，對死因無疑慮。

不過，警方考量電視台屬公共空間，報請司法相驗並採檢，檢驗結果劉姓死者確診。內湖警分局知悉後，內部緊急清查直接、間接接觸警員進行快篩與PCR檢測，計有分局1員、派出所22員，共23員；今早快篩均為陰性，而PCR檢測結果稍早出爐，23名警員也都是陰性。

壹電視公司一名劉姓攝影師7日猝死後確診。圖／擷取自Google Maps
壹電視公司一名劉姓攝影師7日猝死後確診。圖／擷取自Google Maps

快篩

延伸閱讀

苗栗移工禁足令惹議 陳宗彥：回到3級警戒規定

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

壹電視員工快篩11人陽性 仍待PCR結果出爐

警報解除！壹電視美女主播吳衣璇PCR陰性

相關新聞

陸網紅瞎掰莫德納疫苗是生理食鹽水 台網友轉傳GG

莫德納疫苗今天開打，調查局掌握情資，有網紅透過Youtube頻道散布莫德納疫苗是生理食鹽水假訊息，經由台灣網友轉發，另有...

詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒...

雲林9旬老嫗下田工作 手無寸鐵遭狗群咬傷雙腳深可見骨

平靜的雲林水林鄉間，昨日傳出犬隻攻擊老婦導致雙腿受傷案件，老婦的小腿、腳掌被7、8隻狗咬得血淋淋，傷勢深可見骨，目前仍在...

愛犬結紮竟遭獸醫切除胰臟送命 傷心飼主：還在等道歉

高雄柯姓女子本月初帶馬爾濟斯母狗到動物醫院結紮，接回愛犬後發現牠昏迷不醒，緊急送往另一家醫院急救仍無法挽回性命，才知道狗...

惡劣！台南麻豆5隻流浪狗遭集體虐殺 手段殘忍警追刑責

台南麻豆區港尾里傳出5隻流浪犬遭集體虐死，台南市動物防疫保護處今天早上7點多接獲通報，會同麻豆警分局調查其中2隻後腳都被蓄...

學生籃球場3對3鬥牛未戴罩 警當場開6張舉發單

高雄市路竹區某校6名學生疑似因學校進行遠距教學留校，又耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，湖內警分局員警巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。