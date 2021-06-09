壹電視攝影死後確診 內湖警分局23人PCR檢測全陰

台北市內湖區壹電視公司劉姓攝影師，7日早上被人發現陳屍在公司廁所，昨晚經檢測後確診；轄區內的內湖警分局收到消息後，即時清查與該個案有相關接觸的警員，共23員，稍早PCR檢測出爐，全部均為陰性。

警方獲報後，依SOP穿隔離衣後趕抵，初步勘驗無外力介入，也非自殺，並通知劉男家屬到場。

劉男家屬稱他上周都在家辦公，6日晚上才進公司上班，平時就常常酗酒，在家也會喝，勸就醫但他不聽，對死因無疑慮。