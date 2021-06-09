壹電視攝影死後確診 內湖警分局23人PCR檢測全陰
台北市內湖區壹電視公司劉姓攝影師，7日早上被人發現陳屍在公司廁所，昨晚經檢測後確診；轄區內的內湖警分局收到消息後，即時清查與該個案有相關接觸的警員，共23員，稍早PCR檢測出爐，全部均為陰性。
警方獲報後，依SOP穿隔離衣後趕抵，初步勘驗無外力介入，也非自殺，並通知劉男家屬到場。
劉男家屬稱他上周都在家辦公，6日晚上才進公司上班，平時就常常酗酒，在家也會喝，勸就醫但他不聽，對死因無疑慮。
不過，警方考量電視台屬公共空間，報請司法相驗並採檢，檢驗結果劉姓死者確診。內湖警分局知悉後，內部緊急清查直接、間接接觸警員進行快篩與PCR檢測，計有分局1員、派出所22員，共23員；今早快篩均為陰性，而PCR檢測結果稍早出爐，23名警員也都是陰性。
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