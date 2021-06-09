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山區警用檔車車齡過高 國城建設今贈18輛新車
高雄市六龜警分局員警因幅員遼闊、山路崎嶇常需騎打檔車出勤，但多數檔車使用車齡已達近18年，極需汰換，國城建設董事長洪平森及夫人蔡麗環得知，今天中午12時許親自到六龜分局捐贈市價約140多萬巡邏機車16輛及偵防機車2輛，共18台警用檔車。
六龜分局表示，山區山路崎嶇，檔車較有力，員警出勤時會看路況選擇騎普通機車還是檔車，分局目前共有5、60台檔車，但車齡普遍逾齡，雖然保養得宜還是潛藏風險，警政署副署長劉柏良之前在高雄市政府警察局長任內，重視員警裝備需求，向國城建設董事長洪平森及夫人蔡麗環引薦。
洪平森夫妻得知員警需求，主動表示願意捐贈，正值6月15日警察節前夕，警察局長黃明昭特別指示六龜分局長李崇偉親自受贈，並回贈紀念品致謝，本次捐贈的檔車為高性能150CC巡邏車，前後配備行車紀錄器，減少老舊車輛故障情形，改善員警山區行車安全。
李崇偉表示，感謝國城建設對警察的關心，尤其全台疫情嚴峻，警方作為第一線的防疫工作者，今獲贈巡邏機車16輛及偵防機車2輛，員警在山區執行相關防疫工作及治安維護時，更如虎添翼。
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