快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山區警用檔車車齡過高 國城建設今贈18輛新車

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市六龜警分局員警因幅員遼闊、山路崎嶇常需騎打檔車出勤，但多數檔車使用車齡已達近18年，極需汰換，國城建設董事長洪平森及夫人蔡麗環得知，今天中午12時許親自到六龜分局捐贈市價約140多萬巡邏機車16輛及偵防機車2輛，共18台警用檔車。

六龜分局表示，山區山路崎嶇，檔車較有力，員警出勤時會看路況選擇騎普通機車還是檔車，分局目前共有5、60台檔車，但車齡普遍逾齡，雖然保養得宜還是潛藏風險，警政署副署長劉柏良之前在高雄市政府警察局長任內，重視員警裝備需求，向國城建設董事長洪平森及夫人蔡麗環引薦。

洪平森夫妻得知員警需求，主動表示願意捐贈，正值6月15日警察節前夕，警察局長黃明昭特別指示六龜分局長李崇偉親自受贈，並回贈紀念品致謝，本次捐贈的檔車為高性能150CC巡邏車，前後配備行車紀錄器，減少老舊車輛故障情形，改善員警山區行車安全。

李崇偉表示，感謝國城建設對警察的關心，尤其全台疫情嚴峻，警方作為第一線的防疫工作者，今獲贈巡邏機車16輛及偵防機車2輛，員警在山區執行相關防疫工作及治安維護時，更如虎添翼。

高雄六龜警分局長李崇偉（右）感謝國城建設董事長洪平森夫妻捐贈檔車，回贈紀念品致謝。圖／六龜警分局提供
高雄六龜警分局長李崇偉（右）感謝國城建設董事長洪平森夫妻捐贈檔車，回贈紀念品致謝。圖／六龜警分局提供
高雄國城建設董事長夫人蔡麗環（左）贈送代表18台警用檔車鑰匙，六龜警分局長李崇偉（右）受贈。圖／六龜警分局提供
高雄國城建設董事長夫人蔡麗環（左）贈送代表18台警用檔車鑰匙，六龜警分局長李崇偉（右）受贈。圖／六龜警分局提供
高雄國城建設董事長洪平森夫妻捐贈市價約140多萬巡邏機車16輛及偵防機車2輛，共18台警用檔車給六龜警分局。圖／六龜警分局提供
高雄國城建設董事長洪平森夫妻捐贈市價約140多萬巡邏機車16輛及偵防機車2輛，共18台警用檔車給六龜警分局。圖／六龜警分局提供

警察 六龜

延伸閱讀

高市山區強降雨 茂林多納淹水一級警戒

那瑪夏區瑪雅部落路樹倒塌壓電線 出動電鋸、怪手移除

花蓮山區降雨土石坍方 警移走1公噸巨石助民眾脫困

高溫炎熱、午後雷雨天氣持續到下周 周日恐變天

相關新聞

陸網紅瞎掰莫德納疫苗是生理食鹽水 台網友轉傳GG

莫德納疫苗今天開打，調查局掌握情資，有網紅透過Youtube頻道散布莫德納疫苗是生理食鹽水假訊息，經由台灣網友轉發，另有...

詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒...

雲林9旬老嫗下田工作 手無寸鐵遭狗群咬傷雙腳深可見骨

平靜的雲林水林鄉間，昨日傳出犬隻攻擊老婦導致雙腿受傷案件，老婦的小腿、腳掌被7、8隻狗咬得血淋淋，傷勢深可見骨，目前仍在...

愛犬結紮竟遭獸醫切除胰臟送命 傷心飼主：還在等道歉

高雄柯姓女子本月初帶馬爾濟斯母狗到動物醫院結紮，接回愛犬後發現牠昏迷不醒，緊急送往另一家醫院急救仍無法挽回性命，才知道狗...

惡劣！台南麻豆5隻流浪狗遭集體虐殺 手段殘忍警追刑責

台南麻豆區港尾里傳出5隻流浪犬遭集體虐死，台南市動物防疫保護處今天早上7點多接獲通報，會同麻豆警分局調查其中2隻後腳都被蓄...

學生籃球場3對3鬥牛未戴罩 警當場開6張舉發單

高雄市路竹區某校6名學生疑似因學校進行遠距教學留校，又耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，湖內警分局員警巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。