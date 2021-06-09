「鋼鐵爸」回饋從小長大的土城 捐防疫門供警民使用
疫情嚴峻，新北市聖翔救援協會理事長阮橋本（鋼鐵爸）看到各地傳出員警確診，他自小在土城長大，因此特別捐贈「噴霧式消毒門」裝設在土城分局門口，讓員警返回分局時能全身消毒。
新北市聖翔救援協會理事長阮橋本從15歲跟著父親從事殯葬業，曾吸食毒品，直到45歲決定戒毒時，一場車禍卻奪走愛子性命。遭逢愛子離世，他又開始吸毒，甚至騎重機自撞，直到斷了11根肋骨後才大夢初醒，成立新北市聖翔救援協會，為清貧家庭提供公益服務。
阮橋本說，從小就在土城生活，對於地方懷有深厚的情誼，鑑於土城區疫情較為嚴峻，擔心第一線員警染疫，特致贈「噴霧式消毒門」，感謝疫情期間警察的辛勞，也讓執勤員警多一份保障。
新北市聖翔救援協會理事長阮橋本及毛姐夫寵物用品公司董事長辛子帆為維護員警執勤安全捐贈「噴霧式消毒門」，今由阮橋本代表致贈給土城分局，並將消毒門裝設在土城分局門口，讓員警返回駐地時都能先做全身消毒，確保員警執勤及洽公民眾安全，也讓員警防疫工作大升級。
宏技昇公司蔡董事長英珠也捐贈電動噴霧器10組、消毒酒精100桶等防疫物資給土城分局，讓員警能隨時消毒駐地環境。
土城分局指出，疫情期間，除日常勤務外，員警需肩負防疫重任，舉凡配合區公所實施傳統市場人流管制、訪查居家隔離對象、勸導取締未戴口罩、加強宣導防疫措施及查察停業場所等工作，均需與高危險群近距離接觸，稍有不慎身上制服可能殘留病菌，因此，員警或洽公民眾，先經過消毒滅菌門噴灑消毒，有效滅菌，將降低感染及將病毒帶入機關的風險。
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