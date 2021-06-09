嘉義市男子揮舞電鋸嚇狗 引網友群情激憤

嘉義市自強街日前發生男子持電鋸不斷向胞兄所飼養的小黃狗揮舞，還拿拖鞋猛打狗的頭部，涉嫌虐狗影片被PO上臉書社群網站，引起網友群情激憤，大罵這種人一定有因果報應。

嘉義市陳姓網友昨天在臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」PO文及影片，署名「嘉義市自強街195巷日前發生的虐狗事件又出現了」。

陳姓網友內文提到「平常都會聽到這隻狗的哀嚎，被這種主人養到很可憐，一條生命被這樣折磨，這次更誇張，直接在大馬路上揮舞電鋸，萬一傷到用路人怎麼辦，最後還用拖鞋一直巴狗的頭，怎麼會有這種誇張行徑，冷血暴力」。

影片中，一名男子將胞兄所飼養的小黃狗用繩子綁在貨車後方，拿著電鋸不斷向小黃狗揮舞，小黃狗嚇得到處亂竄，最後男子直接拿起拖鞋對小黃狗的頭部一陣猛打，虐狗畫面被PO網後，引發網友憤慨。

嘉義市建設處農牧科人員今天上午會同轄區員警前往當地了解情況，發現施暴的男子及其哥哥都不在，便通知他們帶著小黃狗於下午前往派出所說明。

嘉義市建設處農牧科長陳怡如表示，施暴的男子認為小黃狗會亂吠叫，畫面中揮舞電鋸是在嚇阻小黃狗，並沒有要傷害狗的意思，而使用拖鞋打狗的頭部，這都是在管教狗的方式。

陳怡如指出，小黃狗並無明顯外傷，由飼主帶回，而涉嫌施暴男子的行為，後續將依違反動物保護法進行裁處。