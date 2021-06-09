雲林9旬老嫗下田工作 手無寸鐵遭狗群咬傷雙腳深可見骨

平靜的雲林水林鄉間，昨日傳出犬隻攻擊老婦導致雙腿受傷案件，老婦的小腿、腳掌被7、8隻狗咬得血淋淋，傷勢深可見骨，目前仍在中國醫藥大學北港附設醫院住院治療中，家屬昨晚已向水林分駐所報案，縣府動植物防疫所這兩天也都前往事發地點展開調查，將移置具攻擊性的犬隻，避免類似事件再發生。

陳姓婦人高齡90歲，不過體力保持得宜，可自行到農田工作。據了解，她6月7日下午準備下田工作，還沒到田間突然有7、8隻狗圍上來，陳婦好不容易用盡全力趕走1隻、另1隻緊接著撲上身，1隻接著1隻朝她竄動，年邁的陳婦最終無力抵擋，雙腳被咬得血肉模糊，至今回想都還心有餘悸。

家屬說，幸虧當時恰好有民眾路過，協助幫忙驅狗，否則難以想像陳婦會傷得多嚴重，希望相關單位能妥善處理會攻擊人的犬隻問題，重視民眾的活動及居家安全，如犬隻有飼主，也應請其善盡管理責任，名隻犬隻兇猛具攻擊性，就不能隨意放養，任憑其亂咬人。