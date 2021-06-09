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學生籃球場3對3鬥牛未戴罩 警當場開6張舉發單

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市路竹區某校6名學生疑似因學校進行遠距教學留校，又耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，湖內警分局員警巡邏發現，除宣導防疫戴口罩重要性，也依法開出6張未戴罩舉發單。

據了解，6名學生家鄉分別在新北市、花蓮縣及台東縣，因應學校政策進行遠距教學，擔心回家鄉會有染疫風險，留在學校宿舍，又因太無聊本月4日才找同學到學校籃球場鬥牛，員警巡邏經過聽到球場傳來運球及談話聲，發現現場6人都沒戴口罩，明顯違反防疫規定。

員警當場開出未戴口罩舉發單，並叮嚀學生正值防疫重要時刻，外出務必戴口罩，6人事後也感到非常抱歉，承諾未來需要運動解悶，會找單人可進行的活動，避免造成他人困擾。

湖內警分局長洪振順提醒，目前疫情警戒為第三級，民眾外出應配合政策，全程配戴口罩，如未配戴，違反者將依傳染病防治法相關規定，移送主管機關衛生局裁處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。

高雄市路竹區某校6名學生疑因耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，警方依法開舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區某校6名學生疑因耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，警方依法開舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區某校6名學生疑因耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，警方依法開舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區某校6名學生疑因耐不住無聊，找同學進行3對3鬥牛，全程未戴口罩，警方依法開舉發單。記者陳玫伶／翻攝

口罩 遠距教學

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