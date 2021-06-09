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惡劣！台南麻豆5隻流浪狗遭集體虐殺 手段殘忍警追刑責

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南傳出5隻流浪犬遭集體虐死，台南市動物防疫保護處接獲通報，會同麻豆警分局調查其中2隻後腳都被蓄意用電線綁住，惡意虐殺行為相當明確。示意圖／ingimage
台南傳出5隻流浪犬遭集體虐死，台南市動物防疫保護處接獲通報，會同麻豆警分局調查其中2隻後腳都被蓄意用電線綁住，惡意虐殺行為相當明確。示意圖／ingimage

台南麻豆區港尾里傳出5隻流浪犬遭集體虐死，台南市動物防疫保護處今天早上7點多接獲通報，會同麻豆警分局調查其中2隻後腳都被蓄意用電線綁住，惡意虐殺行為相當明確，動保處表示將進一步結合警方調閱附近主要路口監視器，追查可疑跡象。並拜訪附近民眾提供線索，以進一步調查，也呼籲目擊本案之民眾踴躍向動物保護專線（06）2130958提供證據，讓犯案者接受法律制裁。

動保處表示，動保人士徐園長今天通報疑似虐殺犬隻案件，昨晚11時許接獲網友通報，隨即會同網友前往查看，在麻豆區港尾里防汛道路。共發現5頭犬隻死亡，其中1頭白色犬隻死於水溝內，2頭犬隻遭電線繫綁（1頭電線連接捕蚊燈），後肢遭丟棄於堤岸內草叢，1頭小型犬死於香蕉園旁路上，另有1頭在水門內發現。

動保處人員今天上午會同警方前往調查，經掃瞄犬隻無晶片，警方已將繫綁電線含捕蚊燈帶回調查，動保處會同警方查看附近監視器，惟現場監視器損壞，目前已向外擴大調閱影像，查看有無可疑人士。

初步調查，死亡犬隻依據屍體腫脹程度判斷，已死亡2天以上。另現場發現存活3隻幼犬由徐園長收容安置中。呼籲目擊虐殺犬隻之民眾勇於檢舉，除可讓施虐者負起刑事責任，如因此破案者依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」核發獎勵金。

台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
台南麻豆傳出虐狗致死案，動保處與警方展開調查及偵辦。圖／動保處提供
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監視器 虐殺

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