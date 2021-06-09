疫情期間網購詐欺案增加 宜警查獲26名集團成員

宜蘭警方今天表示，新冠肺炎疫情期間國人在家網購消費次數成長，但有不法集團藉機詐騙，經專案小組3個多月追查，已逮獲26名犯嫌，瓦解不法集團。

宜蘭縣警察局表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，近來國人在家網購消費次數大幅成長，但也發現縣內詐欺案大幅增加，其中以「網路購物詐欺」或「解除分期付款」居多，轄內共有上百處以上的自動提款機遭車手大量提領，提款金額達新台幣2000萬元以上。

警方表示，詐騙集團通常會利用機會，入侵盜取民眾個人資料與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱相關交易「被誤設為連續扣款」或「信用卡遭人盜刷重複下單」等話術，要求民眾操作自動提款機解除，藉機詐財。

警方指出，經專案小組追查發現，以林姓主嫌為首的詐騙車手集團從今年3月開始，在宜蘭縣內陸續大量提款。專案小組掌握證據後，分別在4月與6月執行，共拘捕犯嫌26人到案，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦，其中18人遭羈押禁見，順利瓦解不法集團。