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詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零
國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒升級至今26日僅接獲3件詐欺車手到ATM盜領款項案件，簡直史無前例。
警方指出，詐欺取款車手通常選擇金融機構林立、超商密集度高、鄰近大眾交通運輸系統等交通樞紐區域聚集，以便取款後快速轉乘交通工具逃竄，也常利用各式商圈人潮掩護，提款後隱匿於人群。
萬華區有西門町商圈，平時人潮眾多，也具捷運、鐵路等便利交通系統，歷年常有詐欺車手流竄，平時單月案件數就超過200件，是台北市提領熱點之一，升為疫情3級警戒後，至今已26日，卻僅受理3件車手盜領案件，可說史無前例。
警方說，雖然疫情之下案件量大幅減少，但針對發生的3件提領案件，仍已掌握涉案車手身分，待疫情趨緩即前往查辦3人，依法嚴辦。
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