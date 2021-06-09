快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒升級至今26日僅接獲3件詐欺車手到ATM盜領款項案件，簡直史無前例。

警方指出，詐欺取款車手通常選擇金融機構林立、超商密集度高、鄰近大眾交通運輸系統等交通樞紐區域聚集，以便取款後快速轉乘交通工具逃竄，也常利用各式商圈人潮掩護，提款後隱匿於人群。

萬華區有西門町商圈，平時人潮眾多，也具捷運、鐵路等便利交通系統，歷年常有詐欺車手流竄，平時單月案件數就超過200件，是台北市提領熱點之一，升為疫情3級警戒後，至今已26日，卻僅受理3件車手盜領案件，可說史無前例。

警方說，雖然疫情之下案件量大幅減少，但針對發生的3件提領案件，仍已掌握涉案車手身分，待疫情趨緩即前往查辦3人，依法嚴辦。

台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影

車手 疫情 詐欺

延伸閱讀

防疫關愛長者7招式 精神科醫師：端午節傳愛這樣做

感謝第一線員警防疫辛勞 警政署長請台東警吃元氣便當

提升保障！ 一銀供7600位員工防疫險、疫苗險、PCR篩檢

江啟臣批蔡政府讓民眾焦慮：防疫缺疫苗 紓困沒現金

相關新聞

詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒...

愛犬結紮竟遭獸醫切除胰臟送命 傷心飼主：還在等道歉

高雄柯姓女子本月初帶馬爾濟斯母狗到動物醫院結紮，接回愛犬後發現牠昏迷不醒，緊急送往另一家醫院急救仍無法挽回性命，才知道狗...

桃園啃老男討錢被拒 踹爛門嗆母「拿削皮刀削妳臉」

桃園王姓逆子多年賴在家不肯出門工作，又常因缺錢買毒伸手向爸媽要錢，王母不堪其擾拒絕，王竟抓狂痛毆媽媽、踹爛房門，還恐嚇「...

基隆社區籃球場旁如升營火 框網也遭殃 疑禁止打球有人洩憤

基隆市信義區一處社區籃球場旁，有人把竹掃把、良心傘集中後點火燃燒，疑為禁打籃球洩憤，連球框的籃網也有燒灼痕跡。有人猜測點...

居家隔離期稱忘記到田裡、想散心 屏東開罰2人各20萬

新冠肺炎疫情本土爆發後，屏東縣累計33例確診，今天無新增確診案，居家隔離人數最多曾到近200人，但在居家隔離期間，仍有民...

疫情悶壞了？ 台中健身業者約團練群聚遭開36萬元罰單

中央已在日前宣布三級警戒延長到28日，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，但仍有民眾無視禁令群聚，台中市第六警分局接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。