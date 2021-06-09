詐欺車手也怕爆！北市防疫三級至今 萬華提領案量趨零

國內疫情嚴峻，台北市萬華區是重災區，警方發現，北市進入疫情3級警戒後，除往日人潮不再，連詐欺車手都不敢到萬華區提款，警戒升級至今26日僅接獲3件詐欺車手到ATM盜領款項案件，簡直史無前例。

警方指出，詐欺取款車手通常選擇金融機構林立、超商密集度高、鄰近大眾交通運輸系統等交通樞紐區域聚集，以便取款後快速轉乘交通工具逃竄，也常利用各式商圈人潮掩護，提款後隱匿於人群。

萬華區有西門町商圈，平時人潮眾多，也具捷運、鐵路等便利交通系統，歷年常有詐欺車手流竄，平時單月案件數就超過200件，是台北市提領熱點之一，升為疫情3級警戒後，至今已26日，卻僅受理3件車手盜領案件，可說史無前例。