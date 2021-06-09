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基隆社區籃球場旁如升營火 框網也遭殃 疑禁止打球有人洩憤
基隆市信義區一處社區籃球場旁，有人把竹掃把、良心傘集中後點火燃燒，疑為禁打籃球洩憤，連球框的籃網也有燒灼痕跡。有人猜測點火燃燒是為提供照明方便打球，也有人認為只是酒後作亂。
基隆警二分局今天表示，昨晚接獲信義區孝忠里長林崇道報案，籃球場遭人破壞。深澳坑派出所員警到場查看，發現有人把當地良心傘、竹掃把拿到籃球場旁，點火焚燒，並在附近發現空酒瓶。
市議員韓世昱說，疫情爆發前，到籃球場打球或鄰近地區活動的人很多，建議警方加裝監視器，除有嚇阻效果，一旦發生狀況也有助釐清事實。警方說，調閱周邊地區監視器畫面，已找到可疑機車騎士，將通知到案說明。
林崇道說，還不知道是什麼人破壞球場，也不會先入為主認定是年輕人搞破壞。現在防疫3級警戒期間，球場暫時不開放，有人進入球場，甚至動手破壞，形同踐踏公權力，希望警方查出破壞者依法究辦。
林崇道說，這處球場的照明設備晚上10點以後關閉，猜測可能有人想打球，覺得太暗，才會燃燒掃把、 雨傘增加球場明亮度，方便打球。
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