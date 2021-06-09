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攝影師死後確診衛生局稱傳染力低 醫師：這說法蠻奇怪

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

壹電視公司48歲劉姓攝影師，7日早上被人發現猝死在公司廁所，昨晚PCR核酸檢測出爐，劉姓死者確診。當下北市衛生局說，此個案的Ct值大於等於30，該個案的傳染力很低；不過長庚兒科急診醫師吳昌騰表示：「這個說法蠻奇怪」。

警方調查，劉男上周都在家工作，6日晚上才進公司，而7日早上被公司打掃阿姨發現倒臥馬桶上，且無意識。警員趕抵後，初步勘驗無外力介入、非輕生，但由於事發在公共空間，仍以公衛考量對他採檢，8日晚上證實確診。

北市衛生局當下表示，PCR採檢結果為陽性，但Ct值大於等於30，按照指揮中心的定義，該個案的傳染力很低，因此是否進行疫調匡列，將再和中央討論。

對此，吳昌騰醫師表示，衛生局這個說法「蠻奇怪的」。他補充說，劉男死後檢驗Ct值雖然大於等於30，傳染力低，但他過世前幾天有可能Ct值為20幾，仍有傳播風險。

事後，北市政府說明，個案若是死後確診，衛生機關會再去追溯個案生前的活動史，匡列與確診者接觸的人。

根據台灣現行規範，Ct值35以下即確診。Ct值越低，表示體內病毒濃度較高，多為「剛染疫」，而在染疫14至20天後，Ct值會逐漸變高；若Ct值超過30以上，傳染力相當低。

壹電視公司一名劉姓攝影師7日猝死後確診。圖／擷取自Google Maps
壹電視公司一名劉姓攝影師7日猝死後確診。圖／擷取自Google Maps

衛生局 北市 醫師

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