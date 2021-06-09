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人夫見朋友女友熟睡起獸心 趁機性侵友情決裂檢起訴
台中市洪姓男子與妻子經營熱炒店，去年底洪與妻子、王姓友人及其女友在店內喝酒聊天，王女友睡在店內，洪見當時王已離開、妻子也關店返家顧小孩，洪一時獸性大發，強壓在王女友身上，脫下王女友內褲後性侵得逞，王女事後哭著離開店，洪追出後，王女友擔心自己安危，配合到附近小套房內，並將自己反鎖在廁所內，向王求助。台中地檢署偵結，依妨害性自主罪起訴。
起訴指出，洪姓男子（24歲）已婚，與張姓妻子在大甲區經營快炒店，去年12月14日凌晨，與妻子、王姓友人、王女友等4人在店內喝酒聊天，王期間因故離開快炒店，還請堂哥前往快炒店接女友返家，但當時王女友仍與洪妻在聊天，所以王堂哥待到15日凌晨後，交代洪需轉告洪妻，要留在店裡照顧王女友，王堂哥就離開快炒店。
洪姓男子見妻子已關店返回苗栗顧小孩，王女友還躺在店內小房間內休息，洪認為有機可趁，壓住王女友後，強脫王女友內褲後性侵得逞，王女友在案發後大哭，跑出熱炒店。
洪擔心東窗事發追出去，要王女友先到附近小套房休息「不要激動」，因當時王女友攔不到計程車，加上擔心洪對她不利，因此配合洪前往附近的小套房。
王女友到小套房房間後，洪下跪道歉，但王女友趁機跑進廁所裡，打電話向王哭訴，還要王趕到熱炒店接她，王女友打完電話後，跑回熱炒店，王到場後也氣得砸店，驚動警方到場處理，全案依妨害性自主罪，移送法辦。
檢方偵辦時，洪承認雙方有發生關係，但否認涉案，辯稱王女友是主動與他發生性關係，對他又抱又親，二人發生性關係是合意的。
不過檢方根據被害人、證人證詞，認為監視器拍攝到被害人在案發後拭淚的動作，以及案發後洪與王女友前往附近小套房的影像，認為影像符合被害人與證人證詞，不採信洪的辯詞，依妨害性自主罪起訴。
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