桃園啃老男討錢被拒 踹爛門嗆母「拿削皮刀削妳臉」

桃園王姓逆子多年賴在家不肯出門工作，又常因缺錢買毒伸手向爸媽要錢，王母不堪其擾拒絕，王竟抓狂痛毆媽媽、踹爛房門，還恐嚇「拿削皮刀削妳的臉」，對方被毆到傷痕累累，只能掏出身上4000元兒子才肯罷休，檢方偵結依強盜罪嫌起訴這名不肖子。

檢警調查，王男（26歲）因沾染吸毒惡習，平時沒有外出工作，成年後仍在家靠父母供養，經濟來源也全是伸手和爸媽討要，去年12月4日因缺錢買毒，和平常一樣打算和家長要錢花用，但王的母親不堪他多年啃老，責罵了一頓並拒絕給錢。

未料王竟情緒失控，當場向媽媽恫嚇「如果我有刀就要讓妳死」、「拿削皮刀削妳的臉」，「砍妳」等語威脅，之後還真的衝下樓拿了把削皮刀，並圖手握拳痛毆母親頭、臉一頓，造成王母嘴唇、手臂都有挫傷。

但王男仍不罷休，再出腳猛力替踹媽媽房間的門、衣櫃木板等，造成門板、門扇破損，母親嚇得狂奔下逃命，卻遭兒子緊跟並阻擋在1樓鐵捲門前，還不斷以難聽字眼訕罵，王母無計可施，最後被迫交付身上的4000元現金才脫身。

王母長期處於遭兒子家暴陰影，忍無可忍報警堅持對他提告；檢方訊時，王男坦承不諱，和母親指證情節大致相符，並有監視器畫面、母親驗傷報告等佐證。