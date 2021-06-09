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疫情悶壞了？ 台中健身業者約團練群聚遭開36萬元罰單
中央已在日前宣布三級警戒延長到28日，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，但仍有民眾無視禁令群聚，台中市第六警分局接獲檢舉，西屯區有健身業者在民宅內找人團練，違反規定，警方前往查處，發現梁姓屋主等4男2女在住處的地下室團練，且都沒戴口罩，已依傳染病防治法，函送市府裁罰，屋內6人至少得繳 6張共36萬元罰款。
台中市第六警分局何安所8日晚間9時許接獲檢舉，梁姓男子（28歲）在西屯區的住處地下室找人團練，有疑似違規群聚的狀況，警方前往查處時，發現梁與其他5名友人，在住處的地下室健身房訓練，且都沒有戴口罩，顯然已違反傳染病防治法的相關規定，依法函送裁罰，依法可罰6萬至30萬。
梁姓男子表示，他的健身房經營在其他地方，目前依傳染病防治法的規定暫停營業，他只是提供住處的地下室，當作員工的自主訓練場所，不知有違反防疫規定。
第六警分局長吳耀南呼籲，在疫情嚴峻的期間，民眾務必遵守防疫規定，警方亦將持續執行各項防疫勤務，以阻斷染疫風險，避免產生疫情破口。
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