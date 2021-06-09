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防疫期間詐騙猖獗 台南65歲老婦人險被騙46萬5千元

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

防疫期間，電信詐騙集團看準許多民眾宅在家，伺機行騙。台南市65歲薛姓老太太昨天在住處接到自稱台北的林姓警官來電，謊稱薛女涉及刑事案件，需將帳戶資金交給檢察官保管，薛不疑有詐，至銀行臨櫃欲取款46萬5千元再返家等對方電話交付，警方接獲機警行員通報前往攔阻，成功保住老婦人辛苦賺的血汗錢。

台南市警六分局灣裡所警員陳志明、吳豐杰，昨天下午1點多執行巡邏勤務時，獲報南區灣裡路某銀行有名婦人臨櫃欲提領大筆現金，需要警方協助；警方趕往了解。

薛姓老婦人向警方表示，她在自家接到自稱台北的林姓女警官來電，問有沒有收到傳票，並稱她涉及刑事案件，需將帳戶資金交給檢察官保管；薛婦信以為真，到銀行臨櫃欲提領46萬5千元交給檢察官。

員警聴其敘述，馬上告知這是常見詐騙方法，薛才恍然大悟， 慶幸銀行行員及警方及時關懷勸阻，未讓辛苦賺的血汗錢流入詐騙集團的口袋。

分局長陳錦文表示，民眾如果 接到不明來電，假借警官要求資金交予檢察官保管時，千萬別上當，應冷靜詳加查證護荷包，以免被詐騙，並撥打「165」反詐騙諮詢專線或「110」查證。

台南市警六分局灣裡所警員陳志明（左）、吳豐杰（右），熱心阻止薛老太太遭電信詐騙。圖／台南市警六分局提供
台南市警六分局灣裡所警員陳志明（左）、吳豐杰（右），熱心阻止薛老太太遭電信詐騙。圖／台南市警六分局提供

詐騙集團 檢察官 電信詐騙

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