警員值勤染疫風險大 聯合報工會採購護目鏡贈汐止分局

端午節前夕疫情肆虐，新北市成了重災區，警察執勤壓力大，聯合報工會每年都會編列預算行善，今年則採購了350個台灣廠商製造的護目鏡，今天上午11時由工會理事長楊金嚴與報系勞資關係室主任王愛珠專程送至汐止警分局，希望讓第一線警察佩戴多層一保護。

疫情沖淡了過節氣氛，各地警察除了要維護治安與交通，還要協助取締不戴口罩、未遵守居家隔離禁令的民眾，染疫風險大增，全國迄今有44名警察確診。

理事長楊金嚴表示，聯合報總社所在地的新北市汐止區人口多，警察工作辛苦，採購輕便又有保護力的護目鏡贈予警察，瞭表會員對他們的敬意。同時也提醒政府盡快為基層警察注射疫苗、請市民多體諒「防疫第一線」警察的辛勞。