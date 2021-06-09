直擊遠洋漁船重鎮防疫鬆散 漁工未戴罩趴趴走成破口

台灣疫情大爆發，人來人往的公眾場所是防疫關鍵，然而，本報自5月底至6月初，三度走訪遠洋漁船重鎮高雄前鎮漁港調查，竟直擊多名本國勞工與外籍船員，未戴上口罩就在魚市場和碼頭邊趴趴走，甚至有人群聚聊天，顯示漁港防疫較為鬆散，恐成破口。

高雄旗津區一名外籍船員上週確診新冠肺炎（案9567），為高雄首起境外移入個案。由於中央流行疫情指揮中心自上月19日起，暫緩未持有我國有效居留證的外籍人士入境，因此返回前鎮的遠洋漁船，外籍船員須於船上檢疫14天，不得入境。

先前已入境的外籍船員，則仍可以下船在境內活動，相關單位稱會加強漁港環境的消毒。

防疫三級警戒規定外出全程佩戴口罩，但本報走訪前鎮漁港，竟看到至少2名外籍移工未確實戴好口罩，到魚市場的販賣部買飲料，附近還有2名移工將口罩掛在下巴，坐著吃東西喝酒聊天。在港口另一邊，4名台灣勞工聚在碼頭邊聊天，口罩僅掛在下巴未確實戴好。

停靠港邊的大小船隻上，船員不分本國或外國籍，也有至少10人在工作時沒有戴口罩，或將口罩掛在下巴，防疫形同虛設。由於船員工作很難保持社交距離，若一人感染病毒，勢必全船淪陷。

高市府和農委會漁業署，在前鎮漁港多處掛上「勤洗走、戴口罩、保距離、量體溫」的宣導布條，但畢竟漁港占地廣大且船隻眾多，管制不易，因此許多人只將口罩掛在下巴做做樣子，顯示官方衛教宣導得再加把勁。

遠洋漁船將返鄉 前鎮漁港防疫大挑戰

對此，漁業署遠洋漁業組昨強調，已請縣市政府及產業團體，向漁船經營者加強宣導，經營者對船員負有監督管理之責，須加強對船員宣導防疫規定，外出時須全程配戴口罩，避免不必要移動、活動或集會。在船上船員，亦有縣市政府、漁業署不定期關懷，請船員確實配戴口罩及遵守防疫措施。

前鎮漁港接下來還要面對遠洋漁船返港的防疫大挑戰。漁業署表示，預計本月中下旬起，遠洋魷漁船將陸續返抵台灣，總船數約74艘、船員約3500人。

漁業署表示，已與指揮中心、縣市政府及產業團體召開多次會議研商，並請縣市政府盤點防疫旅館與檢驗量能，在不影響醫療量能下，爭取專案同意入境，兼顧防疫與讓產業持續運作。

為了解遠洋漁船防疫狀況，記者透過電話，聯繫上一名遠洋漁船外籍漁工阿旺（化名）。他說，上次出海5個月到遠洋捕撈大目鮪和鯧魚等魚類，上月返回前鎮漁港休息，先在船上隔離檢疫14天，之後檢測陰性，才可以下船在境內活動。

來自太平洋島國萬那杜的他，在台灣漁船工作超過30年，說得一口流利台語，「現在洗澡睡覺都在船上啊，船東有打水。幾乎都待在船上，沒有出去玩，比較辛苦。」

對於漁工居住環境，桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達表示，外籍移工長期無法獲得良好的居住權，又以漁工住宿最糟。他說：「漁工被迫生活在漁船上，稍微大一點的船，他們只能睡棺材床，如果小一點的船更可怕，連像床一樣的空間都沒有，他們就睡在甲板上，又臭又濕又熱，還有蟑螂到處爬。」