染疫移工宿舍曝光 狹窄擁擠成病毒溫床「侵犯人權」

苗栗疫情升溫，為何移工群聚染疫如野火難以收拾？本報聯繫上一名正在隔離檢疫的京元電子外籍移工，取得染疫宿舍內部照片，發現寢室住6到10人，移工蝸居小床，擁擠如沙丁魚罐頭。長期幫助移工的台中外籍神父陳智仁直言，99%移工宿舍過於擁擠且不通風，容易成為傳染病溫床，「這是侵犯人權的」，籲政府改善全國移工居住環境。

苗栗縣竹南科學園區移工群聚疫情，截至昨（8）日已有4家科技廠中標，其中最嚴重的京元電子累計210人確診，包括本國40人、外籍移工170人。

為防堵疫情擴大，中央流行疫情指揮中心祭出「暫緩移工轉換雇主」、「暫緩跨廠區派工」、「移工停止上班居家隔離」等措施，並將高風險區移工，安排入住集中檢疫所。

本報透過電訪，聯繫上京元電子的菲律賓移工珍妮（化名），她屬於高危險區，已在前天由官方安置到高雄一間檢疫旅館入住。珍妮說，她很慶幸檢驗是陰性且身體健康，沒有出現症狀。

來台4年的她，在疫情爆發前住在公司宿舍，一個房間擠6個人，唯一的私人空間是用棉被遮蓋的單人床，讓她覺得空間太小，「寢室裡能有一間廁所」是她微薄的希望。珍妮說，在台灣工作有時很孤單，想念家鄉孩子，但仍要專心工作，賺錢支撐家庭生計。

科技廠多採三班制 宿舍人來人往成高危險區

本報也取得京元電子員工提供的宿舍內部照片，顯示空間比一般台籍員工宿舍或大學宿舍擁擠許多，一間寢室住6到10人，放了置物櫃和雙層上下舖之後，僅剩一條通道可行走，狹窄空間堆滿衣物、生活用品，以及跟著移工飄洋過海的行李箱。

台中潭子「外勞及移民活動中心」天主教神父陳智仁（Joy Tajonera）說，多數工廠採三班制，因此移工宿舍無時無刻都有人走動，加上有些房間沒窗戶，空氣不流通，容易傳播病毒。

除了擁擠問題，移工也常抱怨費用太貴。以京元電子的6人寢室為例，每名移工每月要付3500元，等於一間房要價2萬1000元，比一般台灣套房，甚至一個家戶單位的月租還昂貴，卻連廁所和簡易廚房也沒有。

陳智仁說：「想像一下，一棟這樣的宿舍，光一層樓就有20間寢室，仲介業者可以從中賺多少錢？移工花了這樣的費用，卻只換來一張床。這張床成了他們唯一的房間，他們只好掛上棉被衣物來獲得一些隱私。」

他痛批，政府不努力改善移工的住宿環境，還禁止移工在外面租房，「他們想要掌控移工的生活，這是侵害人權的。台灣為民主和人權奮鬥，對移工卻沒有民主。」

據勞動部統計，截至今年4月底，全台有71.3萬名外籍移工，數量超過整個雲林縣人口。其中，產業移工多達46.8萬人，多數是在製造業工廠工作。

移工組織籲改善宿舍 勞動部：人數降載、分艙分流

桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達，也聽過許多移工申訴，住宿跟工廠在同一棟建築，老闆為了保護機具不要被偷就把門鎖起來，「廠住不分離，移工等於被禁足」。他說，以外籍移工的住宿環境來說，現在爆發疫情已經很幸運，「如果病毒早一點進來，早就染疫一片，根本無法招架」。

政府應如何改善移工住宿環境？汪英達認為，寢室要加大，基本生活設施如浴廁要增加，「移工早上要上工之前，要搶廁所和浴室，他們習慣早上洗澡，為了這個排半天，搶不到上班就遲到了」。

此外，目前許多科技公司已對移工下達「禁足令」，僅能在上下班時間出入宿舍，但是汪英達認為，只針對移工不可能真正防疫。他說，宿舍狹小是病毒爆發的一個因素，但更大的問題是工廠沒有停工，「國內為了經濟不要受影響，所以都不停工，其實不停工，就不可能真的擋住病毒擴散」。

勞動部昨表示，為改善移工居住權益，從今年1月1日實施「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，提高外國人住宿面積至3.6平方公尺（約1坪），並針對高風險的工廠宿舍，執行專案檢查，保障移工居住權。

另外，勞動部表示已通函地方政府、雇主團體，落實移工工作場所及住宿空間之分流管理措施，並配合指揮中心就疫情發展指示，增列宿舍降載規範、明定分艙分流原則，減少移工混住。