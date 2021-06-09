飼主未加裝防護措施導致愛犬墜樓亡　新北開罰1.5萬元

新北市土城區5月24日有民眾目擊犬隻從高樓墜地死亡，動保處隨即至現場採證、調閱社區監視器畫面，經調查飼主出門前未將陽台拉門確實關好，飼犬跑至後陽台，因牆面高度過低，犬隻踩踏洗衣籃一躍而下衍生慘劇。飼主雖難掩失去愛犬悲痛，但仍因過失傷害致動物死亡，依動保法裁處1萬5000元。

報案民眾表示，並未親眼目睹犬隻遭他人丟出，案發當下聽聞巨大聲響，看到犬隻摔落於社區中庭，懷疑有人蓄意虐待動物。動保處人員調閱社區監視器及詢問當班警衛，確認飼主一家人於案發時間前皆已出門，且報案民眾確實於犬隻落地後才前往查看，也排除飼主行兇可能。

動保處表示，經向大樓管理室調閱監視器，發現在24日下午15時02分該犬墜樓死亡，飼主在接獲愛犬的噩耗後趕回家，動保處人員前往飼主14樓家中，發現後陽台門未關好，牆面高度僅至成年人腰部，犬貓可輕易跳躍越過。

該飼主坦承，飼犬能夠自己打開落地窗拉門到陽臺，故平時都會擺放桌子擋住拉門，以免犬隻走到陽台，案發當日剛好將桌子移開，沒想到就發生憾事。

動保處指出，飼主因未加裝防護措施，意外痛失家中毛寶貝，還需負法律責任，本案飼主未能防範飼犬從高樓失足墜落，屬過失傷害致動物死亡，依動保法第30條處1萬5000元罰鍰。