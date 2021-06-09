台東酒吧今晨疑違規營業 縣府重罰70萬元、斷水斷電

台東一家酒吧不甩防疫規定，今天凌晨1點疑違規營業，警方巡邏埋伏，當場查獲4名消費酒客，且都未戴口罩，依規定報請縣府裁罰。縣府表示，除開罰70萬元，要斷水斷電。

警方指出，巡邏員警敲門卻無人回應，而且拒不開門配合檢查，即通報支援警力到場埋伏守候，經過1小時酒客開門離去之際，員警進入店內檢查，發現業者未戴口罩，小包廂還有4名消費酒客。

警方表示，業者雖辯稱只是在打掃，桌上東西是幾天前友人留下，但桌上未食用完畢的餐點及啤酒都是剛食用完畢，違規事實明確，依規定報請縣府裁罰。