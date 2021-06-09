到醫院未戴口罩 勸不聽罵警垃圾 被查出是竊車賊

吳姓中年男子前天深夜到衛福部台南醫院，且未戴口罩經醫護人員勸阻不聽，在院內咆哮處，轄區警員報獲前住處理，吳持續對警方咆哮，還涉嫌以「垃圾」辱罵執行警員，昨天被警方依妨害公務罪嫌逮捕，吳未戴口罩勸導不聽，移送台南市衛生局裁罰。警方並查出吳涉嫌於4日在中西區成功路偷取小貨車，警詢後另依竊盜罪嫌法辦。

「有人未戴口罩，在醫院大吵大鬧。」台南市警二分局民權派出所員警，前晚11點42分接獲衛福部台南醫院保全人員通報，有一名男子在院內咆哮且未戴口罩，要求男子戴口罩，履勸不聽。

警員經到場後查處，發現吳姓男子（44歲）未戴口罩，上前勸導吳戴上口罩時，吳持續對警方咆哮，且不願意戴口罩，並以「卒仔」及「垃圾」辱罵執行涂及黃姓警員，昨天凌晨零點6分，依妨害公務罪嫌逮捕吳。警方製作稽查紀錄表，呈報市政府衛生局裁罰。