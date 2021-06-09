孫子販毒黑吃黑遭痛打？阿嬤付款失敗報警才知是騙局

台中市八旬侯姓阿嬤在前天接獲歹徒詐騙電話，歹徒假裝是侯嬤的孫子被毆打痛哭，接著歹徒又稱侯嬤孫子販毒黑吃黑，阿嬤賠償損失，才願放回孫子，阿嬤有聽到歹徒假扮的孫子直說「我是阿泰」，讓她以為孫子真的被歹徒帶走，急著到銀行轉帳，但因轉帳失敗，才報警求助，警方協助查證後，發現阿嬤孫子正在工廠上班，無遭擄走情事，也提醒阿嬤遇到詐騙老哏，未來要多查證，以免受騙。

台中市第四警分局春社所警員陳宏霖、林佳萱，前天接獲侯姓阿嬤（87歲）報案。侯嬤稱，稍早接獲歹徒致電，電話中有聽到孫子的哭喊聲，歹徒稱孫子替人販毒黑吃黑，如果她不賠償損失，就要讓孫子「斷手斷腳」，她在電話中一直聽到孫子哭喊「阿嬤，我阿泰啦，救救我」，她以為孫子真的壞人帶走，所以依歹徒指示到銀行要匯款。

侯嬤說，期間歹徒一直不讓她掛電話，她也直回說「不知道帳戶有多少錢，不知夠不夠」，但她因為操作失敗，才報警求助。

警方獲報後，請阿嬤先返回住處，稍安勿躁，等警員到住處查證後，再作後續處理，不要再去銀行轉帳。

兩警到場後，先向阿嬤確認案情，並聯絡阿嬤的孫子阿泰，發現阿泰正在工廠上班，並無遭人擄人毆打情事，這時侯嬤才鬆了一口氣。