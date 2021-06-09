聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫子販毒黑吃黑遭痛打？阿嬤付款失敗報警才知是騙局
台中市八旬侯姓阿嬤在前天接獲歹徒詐騙電話，歹徒假裝是侯嬤的孫子被毆打痛哭，接著歹徒又稱侯嬤孫子販毒黑吃黑，阿嬤賠償損失，才願放回孫子，阿嬤有聽到歹徒假扮的孫子直說「我是阿泰」，讓她以為孫子真的被歹徒帶走，急著到銀行轉帳，但因轉帳失敗，才報警求助，警方協助查證後，發現阿嬤孫子正在工廠上班，無遭擄走情事，也提醒阿嬤遇到詐騙老哏，未來要多查證，以免受騙。
台中市第四警分局春社所警員陳宏霖、林佳萱，前天接獲侯姓阿嬤（87歲）報案。侯嬤稱，稍早接獲歹徒致電，電話中有聽到孫子的哭喊聲，歹徒稱孫子替人販毒黑吃黑，如果她不賠償損失，就要讓孫子「斷手斷腳」，她在電話中一直聽到孫子哭喊「阿嬤，我阿泰啦，救救我」，她以為孫子真的壞人帶走，所以依歹徒指示到銀行要匯款。
侯嬤說，期間歹徒一直不讓她掛電話，她也直回說「不知道帳戶有多少錢，不知夠不夠」，但她因為操作失敗，才報警求助。
警方獲報後，請阿嬤先返回住處，稍安勿躁，等警員到住處查證後，再作後續處理，不要再去銀行轉帳。
兩警到場後，先向阿嬤確認案情，並聯絡阿嬤的孫子阿泰，發現阿泰正在工廠上班，並無遭人擄人毆打情事，這時侯嬤才鬆了一口氣。
第四警分局春社所長曾一峯說，詐騙集團善於利用心理戰術，製造威逼、恐嚇情境，民眾若接到此類電話，牢記三不及三要原則，一不聽信電話通知，要保持冷靜，二不告知個人資料，要立即查證，三不依據對方所留電話徵詢，要報警求助處理，以免受害造成財產的損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言