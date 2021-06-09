影／中和安平所交通分隊今解隔離 警無縫接軌CPR救一命

新北市中和警分局交通分隊及安平派出所於今年5月29日，因一名交通分隊員警身體不適後確診染疫，分局採最高規格處理，立即實施全所、隊員警自主健康管理、居家隔離及3次環境大清消，後續成立機動派出所，請鄰近派出所協助，無縫接軌達到「治安無間斷，服務不打折」目標。

因兩單位員警經快篩、PCR檢測皆為陰性，結束長達多日居家隔離及自主健康管理，今天重新投入回復警察工作，派出所勤務以嚴格徹底分流分組機制，班班有斷點，班班要清消，每班勤務結束，落實進行辦公室所有桌面、無線電及交通工具清消，以確保安全健康，警方表示，將繼續守護著全台灣的人民，一同對抗嚴峻的疫情。

昨天上午9時許，安平派出所人員返所整理駐地，及擔服備勤勤務在所待命，立即接獲到民眾報案，指稱其44歲友人李姓男子於吃飯糰時不慎噎到，倒地不起且沒有呼吸，警方詢問李男活動，並沒有接觸史之顧慮，立即趕赴及通報救護人員，惟因防疫期間，救護人員勤務繁忙，派車尚須等待。

員警蔡淑雯、柯昶任見人命關天，立即與現場民眾輪流實施CPR，直至救護人員到場接手，並協助救護人員送往永和耕莘醫院，事後致電永和耕莘醫院，醫院表示，病患到院前已沒有呼吸心跳，但經醫院全力搶救後恢復呼吸心跳，目前住院觀察中。

中和地區設籍人口數達40多萬人，且中和地區也是新北的重災里，面對疫情挑戰也特別多，中和警方不僅要進行市場熱區管制宣導、疫苗施打篩檢站秩序維護、複查應停業行業有無違規營業情形、取締未戴口罩、群聚等違規通報，警察協助抗疫團隊當中是不可或缺的力量。