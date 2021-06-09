快訊

壹電視猝死攝影確診 北市快篩隊出動協助員工篩檢

台股開盤下跌6點為17,082點 高端疫苗拉出第二根漲停

影／中和安平所交通分隊今解隔離 警無縫接軌CPR救一命

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和警分局交通分隊及安平派出所於今年5月29日，因一名交通分隊員警身體不適後確診染疫，分局採最高規格處理，立即實施全所、隊員警自主健康管理、居家隔離及3次環境大清消，後續成立機動派出所，請鄰近派出所協助，無縫接軌達到「治安無間斷，服務不打折」目標。

因兩單位員警經快篩、PCR檢測皆為陰性，結束長達多日居家隔離及自主健康管理，今天重新投入回復警察工作，派出所勤務以嚴格徹底分流分組機制，班班有斷點，班班要清消，每班勤務結束，落實進行辦公室所有桌面、無線電及交通工具清消，以確保安全健康，警方表示，將繼續守護著全台灣的人民，一同對抗嚴峻的疫情。

昨天上午9時許，安平派出所人員返所整理駐地，及擔服備勤勤務在所待命，立即接獲到民眾報案，指稱其44歲友人李姓男子於吃飯糰時不慎噎到，倒地不起且沒有呼吸，警方詢問李男活動，並沒有接觸史之顧慮，立即趕赴及通報救護人員，惟因防疫期間，救護人員勤務繁忙，派車尚須等待。

員警蔡淑雯、柯昶任見人命關天，立即與現場民眾輪流實施CPR，直至救護人員到場接手，並協助救護人員送往永和耕莘醫院，事後致電永和耕莘醫院，醫院表示，病患到院前已沒有呼吸心跳，但經醫院全力搶救後恢復呼吸心跳，目前住院觀察中。

中和地區設籍人口數達40多萬人，且中和地區也是新北的重災里，面對疫情挑戰也特別多，中和警方不僅要進行市場熱區管制宣導、疫苗施打篩檢站秩序維護、複查應停業行業有無違規營業情形、取締未戴口罩、群聚等違規通報，警察協助抗疫團隊當中是不可或缺的力量。

這次交通分隊、安平所隔離及自主健康管理事件，感謝市府及警政署、警察局全力支援，並感謝警察局交通大隊、刑警大隊、保安大隊承接中和轄內交通、治安案件，協助本轄相關勤務作為，穩定轄內交通與治安平穩，絕對不空窗，還有衛生局的醫護人員的大力幫忙，讓隔離及自主健康管理的員警都能迅速返回崗位。在各處善心人士的愛心捐助下，防疫物資相當充足，讓中和警分局能持續堅守崗位，面對嚴峻的疫情考驗。

中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝
中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝
中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝
中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝
中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝
中和安平派出所與交通分隊因先前因有員警染疫，全員自主健康管理，今天正式解隔離，昨天清理駐地，獲報有民眾疑似噎到，員警無縫接軌以CPR救回一命。記者王長鼎／翻攝

警察 健康管理

延伸閱讀

6月9日疫情懶人卡／中和四季紙品爆群聚感染 電視台猝死攝影確定染疫

中和四季紙品爆群聚感染 11移工1幹部隔離

新北疫情熱區轉移 侯友宜：泰山、淡水數字往上走

影／疫情嚴峻6名外籍移工群聚 安平警防堵送快篩

相關新聞

國道1號南下90.5公里處4車追撞 1命危4輕傷

國道1號南下90.5公里處今天凌晨傳出車禍， 2輛大貨車、1輛聯結車及1輛小客車發生追撞，因力道猛烈，造成小客車嚴重毀損...

高雄2車車禍 計程車四輪朝天2傷送醫

高雄市前金區中正四路與中華三路口昨天深夜發生車禍，2車在路口衝撞後，郭姓男子駕駛的計程車翻車，四輪朝天，與開轎車的施姓男...

影／中和安平所交通分隊今解隔離 警無縫接軌CPR救一命

新北市中和警分局交通分隊及安平派出所於今年5月29日，因一名交通分隊員警身體不適後確診染疫，分局採最高規格處理，立即實施...

前妻奪回婚姻仍沒用！男方決心訴離 苦撐14年結局曝光

林姓女子與楊姓男子在高雄一家道壇相識後，在兩家父母撮合下結婚，但沒有感情基礎的兩人，婚後卻貌合神離，2015年兩人協議離...

前妻逆襲奪回婚姻　他再婚又生子！新婚元配轉眼變小三

林姓女子與楊姓男子在高雄一間知名道壇相識，在兩家父母撮合下結婚，但婚後卻風波不斷。2015年兩人協議離婚，楊男後來與同一...

電動自行車7月起稽查 這招自保省萬元

電動自行車無須駕照，購買容易，台中市豐原警分局為防堵電動自行車改裝上路，本月勸導未貼合格閃電標章車主勿騎乘上路，7月起正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。