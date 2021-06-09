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電動自行車7月起稽查 這招自保省萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

電動自行車無須駕照，購買容易，台中市豐原警分局為防堵電動自行車改裝上路，本月勸導未貼合格閃電標章車主勿騎乘上路，7月起正式取締開罰，最高可處10800元，並沒入違規車輛。車主的閃電標章、保固書(卡)若遺失，可上「電動(輔助)自行車合格產品查詢-財團法人車輛安全審驗中心」官網，查詢並下載愛車型號，供稽查員警辨識。

台中市警察局豐原分局發現，轄區不少民眾、外籍移工購入電動自行車作為代步工具，有車主擅自改裝車體、超速，購買未張貼合格「審驗合格標章」，即俗稱「閃電標章」的電動自行車，違規上路。

豐原分局交通組表示，為杜絕亂象，6月員警將勸導未張貼「閃電標章」、違法改裝的電動自行車不要上路，7月1日起，員警將在轄區路口進行重點稽查，查獲違規車輛將依據道路交通處罰條例第12條，可處新台幣3600元至10800元罰鍰並沒入車輛，呼籲民眾別跟荷包過不去。

民眾的電動自行車屬合法，但因保固書(卡)遺失、合格標章已脫落，民眾可上網「電動(輔助)自行車合格產品查詢 - 財團法人車輛安全審驗中心」，查詢自家電動車車輛型號，如遇員警稽查時應主動出示，以供辨識。網址： https://www.vscc.org.tw/Home/List/91

民眾購買合格電動自行車，須妥善保存保固書（卡）。圖／台中市警察局豐原分局提供
民眾購買合格電動自行車，須妥善保存保固書（卡）。圖／台中市警察局豐原分局提供
民眾購買合格電動自行車，須張貼「審驗合格標章」，即俗稱的「閃電標章」。圖／台中市警察局豐原分局提供
民眾購買合格電動自行車，須張貼「審驗合格標章」，即俗稱的「閃電標章」。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局７月１日起將加強取締非法電動自行車上路，最高可處10800元罰鍰並沒入車輛，呼籲民眾別跟荷包過不去。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局７月１日起將加強取締非法電動自行車上路，最高可處10800元罰鍰並沒入車輛，呼籲民眾別跟荷包過不去。圖／台中市警察局豐原分局提供

電動自行車 車主

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