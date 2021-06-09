高雄2車車禍 計程車四輪朝天2傷送醫
高雄市前金區中正四路與中華三路口昨天深夜發生車禍，2車在路口衝撞後，郭姓男子駕駛的計程車翻車，四輪朝天，與開轎車的施姓男子，經送往大同醫院治療，無生命危險，車禍肇事原因由警方調查中。
昨天深夜10點55分，計程車司機郭姓男子（49歲）開車沿中正四路往東行駛，經過中正四路與中華三路口，施姓男子（47歲）駕駛轎車由中華三路往北行駛，2車擦撞，郭的計程車瞬間翻車。
在附近的新興警分局前金分駐所員警聽見外面傳來碰撞聲，趕出察看，見計程車司機從計程車內爬出車外，趕緊請救護車將郭、施2人送至大同醫院急救，2人意識清楚，無生命危險。
警方郭、施2人酒測，2人都無酒精反應，肇事原因待交通分隊調查中。
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