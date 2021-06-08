摘錯器官太烏龍！母狗結紮被切除胰臟送命 獸醫遭停業

高雄柯姓女子本月初帶馬爾濟斯母狗到獸醫院結紮，接回愛犬後發現牠昏迷不醒，緊急送往另一家獸醫院急救仍無法挽回性命，才知道狗狗卵巢、子宮都在，反而是胰臟被切掉，這名烏龍獸醫今天被高雄市政府處以停業1年行政處分。許多飼主對此事感到不可思議，認為這是「低級錯誤」。高雄市動保處也說，這是近年獸醫摘錯器官被處分停業少見案例。

被控有醫療疏失的王姓獸醫在高雄市三民區開業，獸醫師年約60歲，相當資深，家人透露他曾中風，身體欠佳。

高雄市動保處表示，6月4日接獲民眾來電指控這名獸醫師有醫療疏失，執行結紮手術拿錯器官，導致動物死亡。經前往動物醫院訪查，認定醫療疏失行為明確，依獸醫師法裁處該動物醫院停業1年。

柯姓女飼主反映，她是帶2歲愛犬去動物醫院做子宮卵巢摘除手術，回家後發現愛犬仍未甦醒及傷口滲血，覺得不對勁，趕緊帶往另一動物醫院做檢查。接手的獸醫師發現狗兒肌肉傷口層縫合崩開2針、子宮卵巢仍在、部分胰臟有被切除縫合情形，相當不尋常。

動保處人員接獲投訴後，派員到執刀的動物醫院了解，要求獸醫師說明案發經過，這名獸醫師表示，飼主狗兒去做洗牙、結紮手術，他開刀後找不到子宮、卵巢，遂將類似卵巢組織切除及縫合。接手的動物醫院獸醫師說，犬隻送來時昏迷不醒，子宮卵巢還在，但是胰臟部分有被切除、縫合情形。

動保處長葉坤松說，執刀的動物醫院獸醫師開腹後找不到子宮、卵巢，竟任意切除部分組織，診療上有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，依據獸醫師法第26條，診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害，處以停業1年行政處分。

柯姓女飼主說，把健康狗兒帶去做絕育手術，竟因醫療疏失摘錯器官讓狗兒送命，讓她傷心欲絕，難以接受。受害飼主也說，事發後，等不到醫師一句道歉，她憂心若這名醫師繼續執業，會讓其他無辜動物受害。

柯姓女子飼養4隻貓、2隻狗，她說，對她來說，每一隻貓狗就像家人，感情深厚。「我只要求獸醫當面道歉！」柯女說，當初選擇住家附近的獸醫院幫愛犬結紮，是第一次去那家動物醫院，沒想到竟發生如此離譜醫療疏失，讓人難以接受。

柯女表示，在第一家獸醫院幫「雪糕」結紮手術花2千元，第二家獸醫院協助搶救花費1萬1千元，仍無法換回愛犬性命。