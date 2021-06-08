桃園茶店女當街被殺 兇手投案晚6分鐘「不得減刑」

桃園周姓男子去年11月因感情因素，當街持刀殺害劉姓女子，案發後他跑回新北三峽住家，1小時後投案，然因警方在他自首6分鐘前掌握情資，不構成自首要件、不得減刑。法院審酌他犯案後曾報案，且配合偵辦，對犯行坦承不諱，依殺人罪判有期徒刑15年。

64歲周姓男子是死者工作的茶藝館常客，去年11月18日上午與死者相約在茶藝館飲酒，下午2時許飲罷走至店外騎樓，2人因感情因素、金錢糾葛起口角，周男情緒失控以左手按住死者肩部，右手從外套底下抽出預藏的水果刀，刀刃長達21公分，往死者左胸猛刺2刀，直穿左心室，送醫後因出血性休克不治身亡。

案發後，周男先回到新北市鶯歌區住處，下午3時36分再向警方坦承犯案，然判決書指出，經勘驗密錄器，下午3時30分時警方就已從茶藝館負責人口中得知周男有犯案嫌疑，依法不構成自首要件，不得因此減刑。