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擔心台灣醫藥產業被搞壞 陳培哲：並非想與政府作對

桃園茶店女當街被殺 兇手投案晚6分鐘「不得減刑」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園周姓男子去年11月因感情因素，當街持刀殺害劉姓女子，案發後他跑回新北三峽住家，1小時後投案，然因警方在他自首6分鐘前掌握情資，不構成自首要件、不得減刑。法院審酌他犯案後曾報案，且配合偵辦，對犯行坦承不諱，依殺人罪判有期徒刑15年。

64歲周姓男子是死者工作的茶藝館常客，去年11月18日上午與死者相約在茶藝館飲酒，下午2時許飲罷走至店外騎樓，2人因感情因素、金錢糾葛起口角，周男情緒失控以左手按住死者肩部，右手從外套底下抽出預藏的水果刀，刀刃長達21公分，往死者左胸猛刺2刀，直穿左心室，送醫後因出血性休克不治身亡。

案發後，周男先回到新北市鶯歌區住處，下午3時36分再向警方坦承犯案，然判決書指出，經勘驗密錄器，下午3時30分時警方就已從茶藝館負責人口中得知周男有犯案嫌疑，依法不構成自首要件，不得因此減刑。

判決書指出，本案不構成自首，周男也未與死者家屬達成和解，但念及他案發後曾報案，也主動配合製作筆錄，對犯行坦承不諱，犯後態度尚可，依殺人罪判周男有期徒刑15年。

周男和死者在騎樓拉扯，周男右手持刀以外套掩蓋，準備行兇。記者曾健祐／翻攝
周男和死者在騎樓拉扯，周男右手持刀以外套掩蓋，準備行兇。記者曾健祐／翻攝
周男作案後騎機車逃逸。記者曾健祐／翻攝
周男作案後騎機車逃逸。記者曾健祐／翻攝

自首 殺人

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