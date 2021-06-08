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男持菜刀埋伏砍傷鄰居多刀 疑樓上樓下噪音問題引糾紛
基隆市黃姓男子今天下午趁住樓上的一名七旬嬤鄰居出門時，涉嫌持菜刀埋伏攻擊，砍傷她的手腳及背部多刀，目前還在醫院救治觀察，沒有生命危險，警方追查疑樓上樓下噪音問題引糾紛，依傷害罪嫌偵辦中。
市警第二分局調查，今天下午5點多獲報，正義路一處公寓發生糾紛，有人受傷，信六路派出所副所長古家銘立即率員趕赴現場，發現50多歲黃姓男子，涉嫌持刀砍傷住他樓上的一名七旬鄰居阿嬤，地上流了多灘血，立即將逃回家的黃男逮捕，通知救護車趕至將阿嬤送醫急救。
信六路派出所長朱德望表示，黃男精神狀況不是很好，長期與住樓上鄰居七旬阿嬤有糾紛，今天趁她出門下樓不注意時，無預警持菜刀砍傷，初步了解，疑似樓上樓下噪音問題引糾紛。
據查，被害人獨自居住，但噪音糾紛是多年前發生，為何今天會演變成砍人事件，詳細動機仍待調查釐清，阿嬤的家屬晚間已趕至派出所及醫院，希望警方釐清案情。
朱德望說，警方呼籲有問題應該先耐心溝通，暴力不能解決問題，如有遇到緊急狀況，應立即撥打110報案，如有噪音等糾紛，可向市政府相關單位請求協助。
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