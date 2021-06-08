桃園市再傳2死 老婦2家人確診、死前高燒未被匡列

桃園市今傳出確診者死亡案例，一名57歲確診男子在家隔離不幸離世，另一名79歲婦人死前曾定期探視住在樓下的兒、孫，2人後來均確診，但她並未列入居家隔離或匡列對象，死因有待檢方會同法醫相驗、採檢。

57歲吳姓男子日前經PCR核酸檢測為陽性，在家隔離，7日晚間在住處情況有異，弟弟察覺後撥打119報案送醫急救，仍宣告不治，警方已通知衛生單位處理後續。

79歲王姓婦人的小兒子6日上午發現母親躺在床上無反應，撥打119報案，救護人員到場後表示王婦已死亡，小兒子表示，5日晚母親人還安好，目前正在醫院採檢，是否確診有待釐清。

據悉，王婦死前幾日曾出現發燒症狀，至住家附近中藥行抓藥，體溫約37度，她的另一個兒子王男5月28日開始發燒，30日確診、31日被送至檢疫所隔離，王男的兒子6月2日確診也至檢疫所隔離，但王婦並未因兒孫確診而列入居家隔離或匡列採檢對象。